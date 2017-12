Este inceputul sfarsitului pentru Angela Merkel?

Marea coalitie, o alegere intre ciuma si holera pentru SPD







Majoritatea germanilor pare sa fi ajuns la concluzia ca vremea Angelei Merkel se apropie de final. Un nou sondaj YouGov, publicat miercuri, releva ca 47% dintre cetatenii Republicii Federale ar prefera ca actualul cancelar sa nu obtina un nou mandat, in timp ce doar 36% au spus ca ar dori reconfirmarea acesteia pentru a patra oara in functie.Desigur, acest lucru depinde de reusita discutiilor exploratorii intre conservatori si socialisti, care ar putea reedita marea coalitie aflata la putere in ultimii patru ani.Aceasta formula de guvernare este singura care ii asigura Angelei Merkel inca patru ani de sefie a executivului de la Berlin. Discutiile preliminare privind formarea unei noi coalitii cu Partidul Social-Democrat vor debuta pe 7 ianuarie. In cazul in care se ajunge la negocieri depline, acestea nu vor putea fi incheiate inainte de sfarsitul lunii, ceea ce inseamna ca Germania nu va avea un nou guvern inainte de Pasti.Marea coalitie nu este insa un dat, macar pentru faptul ca nu se bucura de prea multa sustinere printre socialisti, care vad in Angela Merkel una dintre cauzele principale ale dezastrului din alegerile generale, soldate cu un neverosimil 20,5 la suta pentru SPD - cel mai slab scor din istoria acestei candva marete formatiuni politice germane.Primele negocieri de formare a asa-numitei coalitii Jamaica intre grupul conservator CDU/CSU, Partidul Democratilor Liberi (FDP) si Partidul Verzilor (Die Grunen) - numita astfel dupa culorile acestor partide - au esuat in luna noiembrie, dupa o indelungata zbatere, curmata de liberali pe 19 noiembrie, in miez de noapte. Christian Lindner a retras partidul de la negocieri, precizand ca liberalii nu sunt dispusi sa accepte compromisuri indigeste.Wolfgang Kubicki si Christian Lindner, liderii FDPSaptamana aceasta, presedintele FDP, Christian Lindner si seful grupului liberal din Bundestag, Wolfgang Kubicki au sugerat ca, in cazul unui scrutin anticipat, liberalii nu ar putea intra intr-o alianta cu Merkel pe post de cancelar. In opinia celor doi lideri ai FDP, nu este limpede in ce masura crestin-democratii pot iesi din actualul impas pastrand-o la carma pe doamna Merkel."Dupa doisprezece ani de guvernare, doamna cancelar nu doreste sa ajunga in situatia in care se contrazice singura", a declarat Lindner pentru cotidianul conservator Frankfurter Allgemeine Zeitung, subliniind ca FDP nu ar refuza sa faca parte dintr-un "proiect de innoire" a tarii.Cuvintele sale au fost reluate la scurt timp de Kubicki, intr-un interviu acordat miercuri grupului de media Funke. Veteranul liberal, cunoscut pentru irascibilitatea sa, a invinuit-o pe Merkel pentru esecul negocierilor de formare a coalitiei Jamaica. "Depinde de CDU cum vrea sa iasa iasa din aceasta vale a plangerii", a spus el. O aluzie la un recent sondaj in care CDU se situeaza la aproximativ 33 de procente. Cifra este similara cu scorul obtinut de conservatori in alegerile din septembrie, cel mai slab de dupa 1949.Stilul de guvernare al Angelei Merkel reclama mult calm, pe alocuri pasivitate, in cadrul unei coalitii de centru care detine o majoritate parlamentara confortabila. Un guvern minoritar, singura optiune alternativa care se afla in prezent pe masa discutiilor, ar pune-o in neplacuta situatie de a obtine acordul mai multor grupuri parlamentare pentru a adopta legi noi. Or, nu este de mirare ca longeviva Merkel nu ia in considerare o atare propunere.Chiar daca multa lume - poate chiar si Angela Merkel - simte ca epoca ei a trecut, nimeni nu stie exact cine o poate inlocui in fruntea celui mai mare si mai important partid din Germania.Kubicki a formulat cateva sugestii in acest sens: Jens Spahn, secretar de stat in Ministerul Finantelor, in varsta de 37 de ani, a atras mult atentia presei germane in ultimele luni, nu in ultimul rand pentru declaratiile sale deseori provocatoare, menite sa obtina o reactie populista. Spahn pare ca este un nume sigur in orice viitoare lupta pentru obtinerea conducerii in CDU.Apoi, Daniel Gunther, in varsta de 44 de ani, noul premier din landul Schleswig-Holstein, unde este liderul unei coalitii de tip Jamaica, care urma sa fie reiterata la nivel federal, conform dorintei arzatoare a Angelei Merkel.Intr-un interviu acordat cotidianului Rheinische Post, cei doi conservatori au speculat deschis in legatura cu viitorul partidului. "Vedem - ceea ce este neobisnuit din punct de vedere istoric - ca, in perioada in care CDU asigura functia de cancelar, apare un nou tip de premieri de land care, alaturi de multi alti tineri cu atributii guvernamentale, garanteaza o maximum de potential in epoca post-Merkel", a spus Gunther.Un alt nume pomenit ocazional cand se vorbeste despre viitorul CDU fara Merkel este cel al Annegretei Kramp-Karrenbauer, in varsta de 55 de ani, care a asigurat victoria partidului in vestul tarii, in micul land Saarland, la inceputul acestui an. Totusi, pozitionarea ei in zona relativ de stanga a partidului conservator, i-ar determina pe multi colegi sa o perceapa mai degraba ca o continuare a politicii Angelei Merkel decat un nou inceput.Merkel se afla in vacanta impreuna cu sotul ei, Joachim Sauer, profesor de fizica si chimie teoretica, pensionat in octombrie. Merkel a ezitat mult timp intre iesirea la pensie si o noua candidatura. A ales a doua varianta, nefiind pregatita sa renunte inca la lupta politica.