Germania a depasit 5.000 de decese si 148.000 de cazuri. Merkel spune ca este abia inceputul si ca va da mult mai multi bani la UE

Germania sprijina OMS si da mai multi bani la UE

Kanzlerin #Merkel in ihrer Regierungserklarung zu #Covid19: Die 80-/90-Jahrigen haben unser Land aufgebaut, der Wohlstand in dem wir leben, den haben sie begrundet. Wir kampfen den Kampf gegen das Virus auch fur sie.

Ziare.

com

Este vorba despre 2.352 de contaminari noi - un bilant zilnic in crestere a treia zi consecutiv - si despre 215 decese noi in 24 de ore, potrivit bilantului institutului, informeaza Reuters, citat de News.ro.Si, cu toate acestea, cancelarul Angela Merkel a avertizat ca tara se afla abia la inceputul pandemiei de coronavirus, precizand ca oamenii vor fi nevoiti sa traiasca cu ea mult timp, arata Agerpres, citand tot agentia Reuters."Nu traim ultima faza a pandemiei. Suntem inca la inceput", a spus ea in camera inferioara a Parlamentului, Bundestag."Am castigat timp", a afirmat Merkel, adaugand ca situatia actuala a fost folosita pentru a intari sistemul de sanatate din Germania.Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in Germania a crescut cu 2.352, ajungand la 148.046, releva date facute publice anterior de Institutul Robert Koch pentru boli infectioase. Numarul persoanelor care s-au vindecat este mult mai mare decat numarul de noi cazuri."Tocmai pentru ca datele dau speranta, ma simt obligata sa spun ca acest rezultat interimar este fragil. Suntem pe o gheata subtire, chiar cea mai subtire", a declarat Merkel, adaugand ca "suntem inca departe de a iesi la lumina".Relaxarea treptata de catre Germania a restrictiilor prevede mentinerea regulilor de distantare sociala pana la 3 mai. Scolile vor incepe sa se deschida de la 4 mai, cu prioritate pentru elevii din anii terminali. Saloanele de coafura se vor putea redeschide tot atunci. Merkel si liderii landurilor vor discuta din nou la 30 aprilie pentru a analiza ce masuri vor fi luate dupa 3 mai."Daca dam dovada de cea mai mare rezistenta si de cea mai mare disciplina posibile la inceputul acestei pandemii, vom putea sa revenim la viata economica, sociala si publica mai repede si mai durabil", a adaugat ea.In acelasi timp, ea a mai afirmat ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) este un partener indispensabil pentru Germania, distantandu-se astfel de pozitia administratiei americane, care a suspendat finantarea SUA pentru acest organism international."OMS este un partener indispensabil si o sprijinim in mandatul sau", a spus Merkel.Totodata, ea a declarat ca, aflata in plina recesiune din cauza epidemiei de noul coronavirus, potrivit AFP."Un plan european de relansare economica ar putea sustine procesul de revenire in urmatorii doi ani si vom lucra la el", a adaugat ea in fata deputatilor, inaintea unui summit al Celor 27 in cursul dupa-amiezii pentru gasirea de solutii la criza economica declansata de pandemie."Consultarile noastre de astazi nu vor fi despre stabilirea detaliilor sau a volumului (ajutorului - n.red.), insa un lucru este deja clar: In spiritul solidaritatii, ar trebui sa fim pregatiti - pe o perioada limitata - sa oferim contributii foarte diferite, adica mult mai mari, la bugetul UE", a spus Merkel.Ea a reiterat de asemenea opozitia tarii sale fata de punerea in comun a datoriilor in UE, prin emiterea de "coronabonduri", potrivit DPA.Merkel a explicat ca nu ar fi timp pentru o astfel de masura, adaugand ca fiecare stat membru ar trebui sa primeasca aprobarea Parlamentului pentru transferarea catre blocul comunitar a unui element din suveranitatea bugetara."Ar fi un proces dificil si care necesita timp, si nu unul care ar putea ajuta direct in actuala situatie", a spus ea."Acum e vorba de a ajuta prompt si de a avea instrumente rapide pentru a diminua efectele negative ale crizei", potrivit lui Merkel.