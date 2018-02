Germania: Ce au castigat si ce au pierdut partidele din noua Mare Coalitie

Ziare.

"Cancelarul Merkel a avut dreptate cand a avertizat, inainte de lansarea negocierilor cu social-democratii pentru un nou Guvern de, ca va fi nevoie dede ambele parti", au scris, joi, jurnalistii de la DPA.Cel mai mare castig al partidului condus de Angela Merkel (CDU) este ca poate forma o noua coalitie. Apoi, desi acordul stabileste introducerea unei pensii minime, nivelul acesteia ureaza sa fie stabilit de o comisie pentru pensii, idee sustinuta de mai multe luni de CDU.La capitolul pierderi, CDU a trebuit sa sacrifice multe in ceea ce priveste atribuirea portofoliilor din viitorul Cabinet, pierzand doua ministere cheie, cel de de Interne si cel de Finante, desi l-a obtinut pe cel al Economiei, mai scrie DPA.Cel mai mare castig al SPD este impunerea politicii de crestere a investitiilor si marirea cheltuielilor pentru educatie. Social-democratii germani au reusit sa obtina sase portofolii in viitorul Guvern, inclusiv posturi cheie precum Finantele, Politica Externa, Munca si Asigurarile Sociale.In schimb, a trebuit sa dea inapoi in trei aspecte fundamentale in legatura cu care spera sa-si impuna pozitia. Mai intai, nu se va renunta la contractele de munca pe durata determinata, acestea vor fi doar limitate.In al doilea rand, nu se vorbeste clar de renuntarea la actualul sistem de asigurari medicale bazat pe doi piloni, public si privat, urmand sa se elaboreze propuneri pentru un cadru tarifar comun.In al treilea rand, nu s-au inregistrat progresele dorite de social-democrati in ce priveste reintregirea familiilor refugiatilor.CSU a reusit sa ii determine pe conservatorii lui Merkel sa accepte un compromis referitor la micsorarea numarului de migrati care pot fi primiti pe teritoriul Germaniei. De asemenea, crestin-socialii au reusit sa impuna, desi intr-o forma redusa, o revendicare cheie a CSU, aceea de a majora "pensiile mamelor" (acele femei care nu au putut lucra si urmeaza sa aiba pensii mai mici - n.red.).Mai mult, CSU isi va pastra cele ministere, in timp ce Seehofer va obtine o pozitie "super-ministeriala", combinand portofoliile de Interne, Constructii si Securitate Interna.La capitoul pierderi, crestin-socialistii au fost nevoiti sa renunte la impunerea unei limite superioare pentru refugiati.Negocierile dintre conservatorii lui Angela Merkel si social-democratii lui Martin Schulz au inceput in luna ianuarie a acestui an, iar cele doua tabere au avut ca obiectiv realizarea unui compromis in privinta piatei muncii si a reformei sanatatii.Alegerile parlamentare din Germania au avut loc in 24 septembrie, iar ulterior Merkel a negociat cu mai multe partide mici, insa nu a reusit sa ajunga la un acord pentru formarea unei coalitii si, de aceea, s-a vazut nevoita sa recurga la discutii cu rivalii social-democrati condusi de Martin Schulz.