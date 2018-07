Mai mult de doua treimi dintre germani o sustin pe Angela Merkel in problema migrantilor

Ziare.

com

Sondajul, realizat in 28-29 iunie, a ajuns la concluzia ca sustinatorii Uniunii Crestin-Sociale (CSU), aliatul bavarez al Uniunii Crestin-Democrate (CDU, partidul Angelei Merkel), sunt divizati in privinta solutiei la problema gestionarii fluxurilor de migranti.Astfel, doar 48% dintre ei sprijina propunerea lui Seehofer de a se incepe respingerea unora dintre migrantii ilegali la frontiera. In schimb, 49% din electoratul CSU sustine abordarea cancelarului Angela Merkel.Din 2015, peste 1,6 milioane de migranti, majoritatea musulmani provenind din zonele de conflict din Orientul Mijlociu, au venit in Germania , profitand de politica usilor deschise promovata de Angela Merkel.Liderii statelor din Uniunea Europeana au reusit sa ajunga vineri dimineata, dupa negocieri intense, la un acord privind migratia care prevede ca statele blocului comunitar sa instituie in mod voluntar pe teritoriul lor 'centre controlate' pentru migrantii salvati pe mare, explorand in acelasi timp posibilitatea deschiderii de centre pentru migranti in afara Europei.Conform acordului, statele din UE vor crea - numai pe baza voluntara - 'centre controlate' pe teritoriul lor pentru a gestiona situatia migrantilor salvati pe mare. Persoanele care se califica pentru a obtine protectie internationala vor fi distribuite intre statele membre care se vor oferi voluntar sa ia in primire migranti.Ministrul de interne german ii oferise cancelarului Merkel ca termen limita sfarsitul lunii iunie pentru a reduce numarul de solicitanti de azil care intra in Germania, in caz contrar existand riscul ca guvernul de la Berlin sa cada.Citeste si