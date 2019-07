Merkel a stat pe scaun la primirea premierului Danemarcei, dupa episodul de tremurat de ieri

Ziare.

In timpul intonarii imnurilor de stat, cele doua sefe de guvern au stat pe scaune albe in fata sediului cancelariei federale (foto), dupa care au intrat in cladire, relateaza Reuters si dpa.Scaunele se aflau pe un mic podium de pe care cancelarul si oaspetii sai asculta, in mod obisnuit stand in picioare, imnurile nationale.Miercuri, dupa intrevederea cu prim-ministrul finlandez Antti Rinne, in prezenta caruia fusese vazuta din nou tremurand, Angela Merkel a insistat ca se simte bine si a dat asigurari ca tremuratul, "asa cum a aparut intr-o zi, asa o sa dispara".Cancelarul german, in varsta de 64 de ani, nu are probleme grave in istoricul de sanatate. Biroul sau de comunicare nu a furnizat nicio explicatie cu privire la episoadele de tremurat.Experti medicali au minimizat speculatiile pe acest subiect, indicand ca exista multiple potentiale cauze pentru care o persoana poate traversa astfel de episoade.Angela Merkel este cunoscuta pentru etica muncii si are reputatia de a-i intrece pe alti lideri la summit-urile UE cu capacitatea sa de a se concentra pe detaliile discutiilor complexe mult in noapte.In noiembrie 2016, cand a anuntat ca va candida pentru al patrulea mandat de cancelar, Merkel a spus: "Este o decizie nu doar pentru campania electorala, ci pentru urmatorii patru ani (...) daca sanatatea o va permite".