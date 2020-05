Merkel anunta o accelerare a iesirii din izolare si-i indeamna pe germani la prudenta

Ziare.

"Ne aflam intr-un punct in care obiectivul nostru vizand o incetinire a raspandirii virusului a fost atins si am fost in masura sa ne protejam sistemul de sanatate (...). A fost posibil, asadar, sa discutam si sa convenim noi masuri de relaxare", a anuntat la Berlin, in fata presei, Angela Merkel."Urmam un drum indraznet", a apreciat ea, in urma unei reuniuni cu ministrii-presedinti ai celor 16 regiuni germane, relateaza Reuters."Ne putem permite sa fim un pic indrazneti, dar trebuie sa ramanem prudenti", a subliniat ea.Intalnri intre persoane care nu locuiesc in aceeasi gopodarie urmeaza sa fie autorizate, alte magazine urmeaza sa fie redeschise - sub rezerva respectarii gesturilor-bariera si igienei.Purtarea mastii ramane obligatorie in transportul in comun.Potrivit ultimului bilant, prezentat miercuri de Institutul de boli infectioase Robert Koch (RKI), numarul contaminarilor cu noul coronavirus in Germania a crescut la 164.807, iar al mortilor din cauza COVID-19 la 6.996.