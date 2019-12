Pe cine ar prefera germanii in functia de cancelar, dupa retragerea lui Merkel

Ziare.

In studiul realizat de YouGov pentru DPA, 13% dintre cei intervievati au afirmat ca ar dori ca Merz, in varsta de 64 de ani, sa-i succeada in functie Angelei Merkel dupa urmatoarele alegeri legislative federale.Merz a fost urmat in preferintele respondentilor de liderul Uniunii Crestin-Sociale (CSU) Markus Soeder, cu 8%, de lidera CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, cu 5,2%, premierul landului Renania de nord-Westfalia, Armin Laschet, cu 5%, si ministrul federal al Sanatatii, Jens Spahn, cu 4,7%.Majoritatea celor intervievati (59%) au afirmat ca nu vor vota pentru niciunul dintre cei 5 potentiali candidati ai CDU la cancelarie, ori nu au raspuns.Friedrich Merz a pierdut alegerile de acum un an pentru conducerea CDU la o mica diferenta fata de Annegret Kramp-Karrenbauer.Urmatoarele alegeri federale din Germania sunt prevazute pentru 2021.