Peste o treime dintre germani vor ca Merkel sa plece din fruntea guvernului mai devreme (Sondaj)

Ziare.

com

Conform aceluiasi sondaj, publicat sambata, 43% dintre respondenti considera ca Angela Merkel ar trebui sa ramana in functie pana la viitoarele alegeri federale, programate peste mai putin de trei ani. Alti 18% dintre intervievati nu au avut o parere.Angela Merkel a predat conducerea Uniunii Crestin Democrate (CDU) la inceputul lunii decembrie, dupa 18 ani in care s-a aflat la sefia partidului, fiind inlocuita de Annegret Kramp-Karrenbauer.Cancelarul a declarat insa ca doreste sa-si duca pana la capat mandatul in fruntea guvernului.Inlocuirea sa ar fi posibila doar in cazul modificarii coalitiei de guvernare - de pilda, prin plecarea Partidului Social Democrat (SPD) - sau prin alegeri anticipate convocate dupa pierderea in Bundestag a unui vot de incredere.