Sustinerea pentru coalitia lui Merkel este la cel mai mai scazut nivel din istorie - sondaj

Sustinerea fata de Crestin-Democrati si Uniunea Crestin-Sociala a scazut cu un procent, pana la 29%, in timp ce sustinerea pentru Social Democrati a scazut cu doua procente, pana la 17%. Partidele au impreuna 46% iar acesta este cel mai scazut nivel de aprobare pentru coalitia care a fost la putere pentru cea mai mare parte a ultimilor zece ani.Guvernul condus de Merkel a trecut prin o serie de momente tensionate, din cauza politicilor de imigratie si a unor proteste violente ale extremistilor de dreapta in orasul Chemnitz.Conform sondajului, care a luat in considerare opiniile a 2.472 de alegatori germani intre 30 august si 5 septembrie, sustinerea fata de gruparea de extrema-dreapta, Alternativa pentru Germania (AfD) a ramas neschimbata la 15%. Sustinerea fata de partidul de extrema-stanga, Die Linke, a crescut cu un procent, pana la 10%.