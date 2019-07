Angela Merkel, surprinsa tremurand necontrolat pentru a treia oara intr-o luna. Cum comenteaza cancelarul german (Video)

#Breaking: Chancellor of #Germany Angela Merkel has been seen shaking for a 3de time in 3 weeks time during a ceremony. pic.twitter.com/Dkcqv7pB7b - Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 10 iulie 2019

Acest nou episod s-a produs aproape de pranz in timpul unei ceremonii oficiale la sediul cancelariei, unde ea il primea pe premierul finlandez Antti Rine, relateaza AFP si Reuters.Angela Merkel era in picioare alaturi de omologul sau finlandez ascultand imnurile nationale ale celor doua tari cand a inceput sa tremure.Dupa aparitia informatiei, cancelarul german Angela Merkel a dat asigurari ca se simte "foarte bine". "Ma simt foarte bine. Lumea nu trebuie sa isi faca griji", a spus sefa guvernului german intr-o conferinta de presa.Totusi, tremuratul sau a fost mai putin intens decat prima data, la 18 iunie, intr-un prim incident in prezenta presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, pe care ea l-a pus pe seama unei deshidratari legate de caldura puternica de la acel moment de la Berlin.Sefa conservatoare a guvernului, care va implini 65 de ani in cateva zile, a fost surprinsa tremurand si la 27 iunie in timpul ceremoniei oficiale de preluare a functiei de catre noul ministru de Justitie la Berlin, insa pana acum a dat asigurari ca nu are probleme de sanatate.Un purtator de cuvant al guvernului german a spus ca discutia lui Merkel cu Rinne de miercuri a continuat asa cum era planuit.