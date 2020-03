Angela Merkel, nou rezultat negativ la testul de coronavirus

LIVE

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al guvernului german Steffen Seibert a anuntat rezultatul noului test, la doua zile dupa ce Angela Merkel il efectuase pe primul , potrivit agentiei EFE. Ea a fost vaccinata vineri de un medic impotriva pneumococului, o bacterie ce provoaca pneumonie, si a intrat in carantina duminica dupa ce a aflat ca medicul cu care a intrat in contact a fost testat pozitiv. De atunci, sefa guvernului de la Berlin lucreaza de acasa, luni conducand prin videoconferinta o sedinta de guvern la care s-a aprobat un pachet amplu de masuri impotriva crizei generate de pandemia de COVID-19.Merkel a urmarit miercuri tot de acasa sedinta Bundestagului (parlamentul federal) la care a fost aprobat planul national cu masuri economice si financiare ce insumeaza 750 de miliarde de euro.In Spania insa, adjuncta sefului guvernului de la Madrid, Carmen Calvo, a fost tot miercuri confirmata ca fiind infectata cu noul coronavirus, dupa ce fusese spitalizata duminica cu o infectie respiratorie, conform unor surse guvernamentale. Carmen Calvo efectuase anterior si alte teste pentru depistarea coronavirusului, al caror rezultat a fost negativ.Spania si Germania sunt, dupa Italia, statele europene cu cel mai mare numar de cazuri de infectare cu noul coronavirus, avand miercuri confirmate 47.610 si, respectiv, 35.740 infectari. Dar intre ele este o mare diferenta in privinta numarului deceselor provocate de COVID-19. In timp ce Spania are 3.434 decese, Germania a inregistrat pana in prezent numai 186, potrivit worldometers.info.