Pentru a doua oara in 10 zile, Angela Merkel a fost cuprinsa in public de un tremurat bizar (Video)

Germany's Merkel seen shaking for second time this month. More here: https://t.co/7XidSxNHtk pic.twitter.com/3NS3CxIloq - Reuters Top News (@Reuters) June 27, 2019

Ziare.

com

Este a doua criza de acest gen in ultimele doua saptamani, dar purtatorul ei de cuvant a declarat pentru Reuters ca Merkel se simte bine.Pe 18 iunie, Angela Merkel a fost vazuta tremurand in momentul in care il primea pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat in vizita in Germania, dar ulterior a declarat ca s-a simtit mai bine dupa ce a baut trei pahare de apa, sugerand ca fusese deshidratata.Continentul european, unde mai multe recorduri de caldura pentru luna iunie au fost deja doborate, se confrunta joi cu valori foarte ridicate de temperatura, si nici Berlinul nu face exceptie.Merkel, in varsta de 64 de ani, lua parte la o ceremonie de predare a mandatului de catre ministrul Justitiei, Katarina Barley, care paraseste postul dupa ce a obtinut un loc de deputat in Parlamentul European.Purtatorul de cuvant al cancelarului german a anuntat ca Merkel va participa mai tarziu la ceremonia de depunere a juramantului de catre noul ministru al Justitiei. Intrebat daca Merkel va lua parte la summit-ul G20 care urmeaza sa aiba loc in acest sfarsit de saptamana la Osaka, in Japonia, purtatorul de cuvant a declarat: "Totul va decurge conform planului. Cancelarul este bine".Aflata la conducerea unei coalitii fragile, Angela Merkel, la putere din 2005, se va retrage din politica la sfarsitul mandatului sau, cel mai tarziu in 2021.