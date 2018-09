Merkel avertizeaza: Rusia poarta un "razboi hibrid" impotriva soldatilor germani

Ziare.

"Aici, va confruntati, de asemenea, cu o situatie care constituie un alt aspect a doctrinei militare ruse: ideea unui razboi hibrid", a declarat Angela Merkel contingentului armatei germane prezent in Lituania in cadrul fortei NATO avand ca misiune sa descurajeze orice atac al Rusiei, relateaza AFP.Statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice au acuzat Rusia ca recurge la tehnici de "razboi hibrid", de la subversiune la propaganda, precum si "razboiul cibernetic", pentru a sabota tarile occidentale fara sa declanseze un raspuns militar complet al NATO.La randul sau, Rusia a dezmintit in repetate randuri ca se afla la originea unor asemenea atacuri, afirmand insa ca Alianta Nord-Atlantica provoaca o cursa a inarmarii."Razboiul hibrid nu este ceva cu care sa fim atat de obisnuiti. Evident, experimentati aceasta aici intr-un mod foarte deosebit", a mai spus Angela Merkel, fara sa faca alte precizari."Avem motive pentru care am creat in Germania o unitate cibernetica speciala in randul fortelor germane cu scopul de a se dota cu capacitati in acest domeniu", a adaugat cancelarul federal intr-un discurs tinut in fata militarilor germani stationati la Rukla , la nord-vest de capitala Lituaniei, Vilnius.Anul trecut, Germania a desfasurat peste 500 de soldati in Lituania in cadrul unei misiuni a NATO destinate sa asigure tarile din Europa de Est membre ale NATO.La scurt timp dupa sosirea lor, militarii germani au fost victimele unor false acuzatii de viol, in timp ce presa a facut cunoscut ca telefoanele mobile ale soldatilor NATO au devenit tinta atacurilor ruse.