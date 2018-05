Merkel l-a vizitat pe Putin la resedinta sa de vara, pentru a discuta despre cum ajunge gazul rusesc in Germania

Ziare.

Presedintele Rusiei a promis sa continue tranzitul de gaze rusesti via Ucraina cu conditia ca acesta sa fie profitabil dupa lansarea gazoductului subacvatic Nord Stream 2 intre Rusia si Germania prin Marea Baltica, proiect criticat de Kiev si de unele tari europene, informeaza France Presse."Dupa lansarea Nord Stream 2, nu se prevede oprirea tranzitului de gaze prin Ucraina. Livrarile vor continua daca se vor dovedi intemeiate si oportune pentru actorii economici", a declarat Putin in cadrul unei conferinte de presa comune cu cancelarul german, care a cerut, la randul sau, "garantii" in acest sens pentru Kiev."Am vazut intotdeauna acest proiect ca fiind exclusiv economic si l-am tinut departe de orice proces politic", a spus el.Nord Stream 2 este destinat sa dubleze pana la sfarsitul anului 2019 capacitatile Nord Stream 1 si sa permita ca o cantitate mai mare de gaze rusesti sa ajunga direct in Germania, ocolind Ucraina.Mai multe tari, cu Polonia in frunte, se opun acestui proiect ce ar diminua tranzitul de gaze rusesti prin Ucraina, denuntand semnificatia sa politica."Rolul Ucrainei ca tara de tranzit trebuie mentinut si Germania este gata sa joace un rol in acest sens", a declarat Merkel, potrivit afirmatiilor sale traduse in limba rusa."De asemenea, vedem Nord Stream 2 ca pe un proiect economic, dar exista si alte componente si de aceea trebuie sa ne gandim la garantii pentru Ucraina", a adaugat ea.Secretarul de stat adjunct al Departamentului de Stat, Sandra Oudkirk, care se ocupa de problemele energetice, a criticat proiectul Nord Stream 2, apreciind proiectul drept o "idee proasta"."Ne-am bucura daca proiectul nu ar vedea lumina zilei", a spus ea cotidianului german Suddeutsche Zeitung, amintind ca sanctiunile votate impotriva Rusiei in august de Congresul american permit Washingtonului sa sanctioneze in orice moment intreprinderi, inclusiv europene, care sunt implicate in proiecte gaziere cu Rusia."Nu se poate avea incredere in garantiile Rusiei", a spus oficialul american, referindu-se la asigurarile Rusiei cu privire la continuarea tranzitului de gaze prin Ucraina, conform AFP.Putin a primit-o pe Angela Merkel la resedinta sa de vara din Soci (sudul Rusiei), discutiile axandu-se, intre altele, si pe conflictul din Ucraina, in contextul in care Germania se numara printre mediatorii negocierilor de pace intre Ucraina si Rusia, a pledat constant pentru sanctiunile UE impotriva Moscovei dupa anexarea Crimeii in 2014, iar in ultimul timp si-a dat acordul pentru extinderea conductei rusesti Nord Stream care transporta direct gaze rusesti spre Germania, ocolind Ucraina, potrivit dpa.Angela Merkel, care efectueaza prima sa vizita in Rusia in ultimul an, a fost intampinata de Vladimir Putin si de premierul Dmitri Medvedev, iar seful statului rus i-a daruit in semn de bun-venit un buchet compus din trandafiri, frezii si alte flori in culori pastelate, conform TASS.In ultimele luni, Germania si-a dat aprobarea finala pentru ca Rusia sa-si dezvoltare gazoductul Nord Stream, prin care gazele rusesti vor ajunge direct in Germania, in pofida protestelor Ucrainei, care a argumentat ca acest proiect submineaza sanctiunile UE.Ministrul energiei si economiei german, Peter Altmaier, a vizitat de doua ori Ucraina in ultima saptamana pentru a asigura Kievul de sprijinul Berlinului, chiar daca Rusia a inceput lucrarile de extindere a conductei Nord Stream 2.El a vizitat, de asemenea, Rusia in aceasta saptamana pentru a se intalni cu inalti oficiali. Dupa intalnirea sa cu premierul Dmitri Medvedev, Altmaier si-a exprimat increderea ca Moscova si Kievul vor ajunge in curand la o intelegere privind furnizarea de gaze naturale rusesti catre Europa.Kievul se teme ca ar putea pierde taxele pentru tranzitul de gaze rusesti spre Europa. Acest tranzit este o sursa majora de venituri pentru Ucraina, noteaza dpa.In conferinta de presa comuna, presedintele Vladimir Putin si-a exprimat convingerea in necesitatea respectarii acordurilor de pace de la Minsk si a "formatului de negocieri Normandia" (Germania, Franta, Ucraina si Rusia) pentru rezolvarea crizei din Ucraina, conform TASS."Am cazut de acord ca acordurile de la Minsk raman o baza fara alternativa pentru rezolvarea" situatiei, a spus Putin, adaugand ca diplomati rusi si germani vor examina din nou optiunile privind trimiterea unui contingent multinational de mentinere a pacii in estul Ucrainei. El a mentionat ca a avut discutii utile cu cancelarul german, potrivit Reuters.