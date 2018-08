Merkel versus Putin - rufele se spala in spatele usilor inchise

Valoarea pozitiilor certe

Detaliile se citesc printre randuri

Ziare.

com

Formatul vorbeste de la sine: declaratii de presa doar inaintea convorbirilor. Nu sunt permise intrebari. In cele zece minute publice asistam la discursuri paralele, ca la un vechi cuplu de politicieni. Nu e de mirare - dupa mai bine de un deceniu de coexistenta politica stransa.Cand Merkel vorbeste despre marea "responsabilitate" pe care Berlinul si Moscova o poarta in conflicte centrale precum Siria sau Ucraina, ea urmareste, mai presus de toate, stabilitate pentru intoarcerea refugiatilor in Siria. Ceea ce ar detensiona discutiile interne privind politica de imigratie.Incercarea ei de a stabiliza, insa, si situatia din Ucraina prin garantii rusesti pentru aprovizionarea cu gaze este imediat blocata de Putin.Deoarece presedintele rus continua sa numeasca conducta de gaze Nord Stream 2 un "proiect pur economic". Ei bine, si lui Merkel i-au trebuit cativa ani pana sa admita public ca o conducta, care urmeaza sa fie construita doar pentru a ocoli Ucraina ca tara de tranzit, are o dimensiune politica.S-ar putea gasi "alte" domenii de cooperare economica cu Ucraina, se eschiveaza Putin. Ca si cum UE nu s-ar opune, iar SUA nu ar avea sanctiunile pregatite impotriva NordStream2.Ceea ce ne duce la al treilea personaj din aceasta ecuatie. De cand Donald Trump uimeste lumea cu bruiajul sau politic continuu, relatia cu Moscova nu mai pare, brusc, atat de rea. Si a fost foarte rea. De la anexarea Crimeii de catre Moscova, Merkel a fost mereu cea care a organizat sanctiuni europene comune impotriva Rusiei.Dar, de cand cu Trump, ambele parti au fost fortate sa-si dea seama ca aceste vremuri grele erau zilele bune ale unor pozitii certe. Fronturile clare au devenit o valoare in sine.Interferenta Rusiei in alegerile din SUA, posibila implicare a Moscovei in atacul cu substante neurotoxice din Marea Britanie, toate acestea nu pot estompa nevoia unei cooperari. Impreuna trebuie prevenite cele mai grave evolutii, cum ar fi sfarsitul definitiv al tratatului nuclear cu Iranul.La Berlin s-a acceptat de mult ideea ca situatia din Siria poate fi stabilizata numai cu ajutorul Moscovei. Poate chiar si cu participarea dictatorului Assad. Si ca nu va fi ieftin pentru Germania, se stie: Putin a vorbit despre importanta ajutorului umanitar pentru a permite intoarcerea refugiatilor - si a mentionat concret furnizarea de apa si caldura, adica reconstructia infrastructurii.Merkel si Putin se cunosc suficient de bine, pentru a nu da prea multe explicatii in public. Ca la multi parteneri de lunga durata, rufele se spala in spatele usilor inchise.