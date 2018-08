Niciun acord intre Merkel si Putin la primul summit din ultimii 4 ani

Ziare.

Cei doi lideri s-au intalnit in cadru bilateral oficial pentru prima oara dupa anexarea Crimeii de catre Rusia. Ei au facut declaratii ziaristilor doar inainte de intrevedere, fara a accepta si intrebari din partea acestora, transmite Reuters.Dupa convorbiri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peksov, a declarat presei ca nu s-a ajuns la niciun acord in urma dialogului de la castelul Meseberg, la nord de Berlin.El a precizat ca atat Merkel, cat si Putin considera proiectul Nord Stream 2 pur comercial, in ciuda contestarii de catre Statele Unite si Ucraina a acestei rute alternative de transport pentru gazele rusesti."De aceea, este necesar sa se ia masuri impotriva posibilelor atacuri neconcurentiale si ilegale din partea unor terte tari, pentru incheierea in cele din urma a acestui proiect", a spus Peskov, fara a preciza despre ce masuri este vorba.El a sustinut ca nu s-au discutat, sambata, eventualele sanctiuni americane impotriva firmelor participante la constructia noii magistrale de transport a gazelor.Inaintea intrevederii, Merkel subliniase ca se asteapta ca Ucraina sa aiba in continuare un rol in transportul gazelor din Rusia catre vestul Europei si salutase inceputul dialogului pe aceasta tema intre Uniunea Europeana, Ucraina si Rusia.Statele Unite insista ca Berlinul sa opreasca constructia conductei pe sub Marea Baltica, sustinand ca aprovizionarea directa a Germaniei cu gaze rusesti va creste dependenta energetica a tarii de Moscova.Pe de alta parte, arata Reuters, Ucraina se teme ca Nord Stream 2 va permite Rusiei sa scoata Kievul din sistemul de transport al gazelor.Anterior intalnirii cu Merkel, Vladimir Putin a dansat cu ministrul de Externe austriac la nunta sa (Foto)