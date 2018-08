Sincronizarea ceasurilor - varianta Kremlinului dupa intalnirea istorica Merkel-Putin

Ziare.

com

Cei doi lideri au discutat sambata, in cadrul unei intrevederi la Schloss Meseberg, langa Berlin, despre o serie de subiecte de interes international, cum ar fi conflictele din Ucraina si Siria, situatia refugiatilor sirieni sau proiectul unui gazoduct submarin care a atras opozitia SUA si mai multor tari UE.Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a sustinut ca intrevederea, care a durat trei ore, a fost "foarte serioasa si detaliata", informeaza agentia de stiri Tass."Nu a existat niciun obiectiv de a ajunge la un acord. A fost o discutie utila de sincronizare a ceasurilor in ceea ce priveste o serie de chestiuni urgente", a adaugat Peskov.Intrevederea bilaterala, care s-a desfasurat la Schloss Meseberg, un palat in stil baroc aflat la aproximativ 65 de kilometri nord de capitala germana, a fost prima reuniune intre liderii de la Berlin si Moscova care are loc in Germania dupa anexarea de catre Rusia a regiunii Crimeea, in urma cu patru ani.