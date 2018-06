Angela Merkel dezvaluie intr-un interviu care sunt planurile Germaniei pentru zona euro

Bugetul european de investitii

Cu o luna inaintea summitului european dedicat aprobarii unei mari reforme a Europei, pozitia sa cu privire la acest subiect este foarte asteptata.In contextul in care un guvern populist si eurosceptic tocmai intra in functie in Italia, ea a acceptat principiul a doua mecanisme limitate de intrajutorare intre tari din zona euro - un buget de investitii si un sistem de imprumuturi destinate statelor care se cofrunta cu dificultati importante."Avem nevoie de o mai mare convergenta economica intre statele membre, in cadrul zonei euro", apreciaza ea., declarandu-se in favoarrea "unui buget de investitii" dedicat zonei euro, fie specific, fie inclus in bugetul mai larg al Uniunii Europene (UE).Ea schiteaza insa un cadru strict al acestui buget.Cancelarul evoca o suma "limitata la doua cifre in miliarde de euro", adica de cateva zeci de miliarde de euro.Aceasta suma este mult mai mica decat cea pentru care s-a pronuntat presedintele francez, aflat la originea propunerii unui asemenea buget.Se naste Fondul Monetar European?"Solidaritatea intre parteneri din zona euro nu trebuie niciodata sa conduca la o uniune a indatorarii", in care datoria sa fie impartita, a avertizat cancelarul german.Ea a detaliat in acest cadru propunerea germana a unui Fond Monetar European (FME), care sa le vina in ajutor tarilor aflate in dificultate - insa in schimbul unei supravegheri stranse.Acest FME interguvernamental ar urma sa preia o parte din prerogativele Mecanismului European de Stabilitate (MES), insarcinat in prezent sa ajute la finantarea datoriilor unor tari aflate in criza, precum Grecia, carora le acorda imprumuturi pe termen foarte lung.Insa FME ar merge mai departe."Pe langa asta, imi pot imagina posibilitatea unei linii de credit pe termen mai scurt, de cinci ani de exemplu", a subliniat Merkel.Aceste imprumuturi ar fi destinate "sustinerii tarilor care se confrunta cu dificultati de origine externa", a precizat ea.