Deciziile dificile din UE tot nu s-au luat. Liderii au cerut Comisiei un plan de salvare din criza. Concluziile lui Merkel si Macron

Cancelarul german Angela Merkel a semnalat ca este pentru infiintarea unuipentru redresarea economiei Uniunii Europene, grav afectata de pandemia de coronavirus, dar vrea mai intai sa stie cum va fi folosit, inainte de a-l sustine oficial, transmite Reuters, citat de News.ro.Vorbind reporterilor dupa videoconferinta liderilor UE referitoare la infiintarea unui fond comun pentru evitarea colapsului economic, Merkel a spus ca liderii au convenit ca este necesar un astfel de fond, dar nu au fost de acord asupra detaliilor."A fost clar pentru toata lumea ca este nevoie de un fond de redresare. Doresc sa spun foarte clar ca o astfel de solutie comuna este in interesul Germaniei, pentru ca", a spus Merkel.Europa se confrunta cu un soc economic din cauza raspandirii noului coronavirus, iar presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, le-a spus liderilor UE ca, a declarat o sursa diplomatica."Am fost cu totii de acord ca nu este vorba despre 50 de miliarde de euro. Am spus ca nu ar fi bine doar sa anuntam marimea, trebuie si justificata. Acesta a fost sensul in care am vorbit", a aratat Merkel.Intrebata despre suma discutata, Merkel a precizat ca s-a vorbit despre 1.000 de miliarde de euro doar in contextul stabilirii ordinului de marime a programului economic necesar."Acesta este motivul pentru care am cerut Comisiei sa ne faca propuneri, sa evalueze fiecare sector economic si sa evalueze pagubele pe care le vor suferi", a explicat cancelarul german, care a evidentiat turismul si sectorul auto.Merkel a adaugat ca. Ea a recunoscut ca existe diferente de opinie intre tari, dar a spus ca atmosfera discutiilor a fost buna."Nu am fost intotdeauna de acord, de exemplu, daca programul trebuie sa fie sub forma unor granturi sau credite, sau in ce mod trebuie implementat, dar am fost cu totii de acord ca acest fond de redresare trebuie sa fie strans legat de urmatorul cadru financiar pe termen mediu", a aratat Merkel.Ea a mai spus casi si-a reiterat pozitia fata de euro bonduri. "Nu este acceptabil ca datoriile sa fie puse la comun", a subliniat sefa guvernului german.La randul sau, presedintele francez Emmanuel Macron a recunoscut ca nu s-a ajuns la un "consens" intre tarile UE privind transferurile catre "regiunile si sectoarele" cele mai afectate de criza economica declansata de pandemie, arata AFP preluata de Agerpres.Foarte pornit in ultimele saptamani impotriva "egoismului" tarilor nordice, prim-ministrul italian Giuseppe Conte a salutat totusi realizarea unor "progrese mari, de neconceput pana acum cateva saptamani"."Cele 27 de tari recunosc nevoia de a introduce un instrument inovator, care sa fie lansat de urgenta, pentru a ne proteja economiile si pentru a asigura o redresare europeana care nu lasa pe nimeni in urma", a adaugat Conte, Italia fiind, alaturi de Spania, tara cu cele mai multe decese provocate de COVID-19.Ministrul spaniol de Externe, Arancha Gonzalez Laya, desi a salutat sprijinul pentru crearea fondului de redresare, a admis ca nu exista inca "suficienta convergenta" in ceea ce priveste intelegerea modului in care va functiona acest fond, daca va fi vorba de imprumuturi sau de subventii, Madridul preferand a doua varianta.Pe de alta parte, prim-ministrul olandez Mark Rutte a ramas ferm pe pozitie: "Unii colegi ... au argumentat in favoarea unui instrument bazat pe imprumuturi, care ulterior ar fi transformate intr-un fel in subventii si sunt altii, ca mine, care au spus ca nu putem accepta finantarea unor subventii prin datorii".Comisia Europeana urmeaza sa faca un plan ce va include o propunere bugetara pentru perioada 2021-2027, inclusiv un fond pentru redresarea economiei europene dupa masurile de izolare.Presedintele CE, Ursula von der Leyen, si-a asumat ca planul va fi prezentat in "a doua sau a treia saptamana a lunii mai".Suma care ar putea fi pusa la dispozitie este departe de a fi decisa. "Trebuie studiat cu atentie (....), dar nu vorbim de miliarde, ci de mii de miliarde", a declarat Ursula von der Leyen, fara a oferi detalii suplimentare.Bugetul UE pentru perioada 2021-2027) trebuie, in principiu, sa fie adoptat pana la sfarsitul anului, dar statele membre sunt divizate si pe acest subiect, pe acelasi clivaj nord-sud.Pandemia noului coronavirus a afectat profund economiile statelor membre. Este de asteptat ca UE sa inregistreze o scadere record a PIB-ului de 7,1% anul acesta, conform prognozelor FMI, in timp ce criza care ameninta cele 19 tari din zona euro risca sa fie cea mai grava din scurta istorie a monedei unice, lansata in 1999.Cat despre presedintele Klaus Iohannis, acesta a spus ieri inainte de reuniunea liderilor europeni ca a facut un apel la unitate si solidaritate in UE , reamintind ca Romania deja beneficiaza de o suma consistenta din banii europeni pentru sustinerea sistemului de sanatate si a economiei, dar nu numai.