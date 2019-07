Decizia luata de Angelique Kerber dupa ce a fost eliminata in turul 2 de la Wimbledon

Ziare.

"Privesc inainte. Nu este niciodata usor sa schimbi, mai ales cand lucrezi cu oameni grozavi precum Rainer. Dar acum am decis ca este timpul pentru un nou start", a scris Kerber pe Twitter Pe fondul rezultatelor slabe din acest an, Kerber a ajuns pe locul 13 in clasamentul WTA Sub comanda neamtului, jucatoarea a ajuns in finale la Indian Wells si Eastbourne in 2019.Totusi, ramane cu dezamagirea evolutiilor din turneele de Grand Slam. La Australian Open a fost eliminata in optimi, la Roland Garros in primul tur, iar la Wimbledon in turul doi.Nu se stie momentan cine o va pregati pe Kerber in perioada urmatoare.C.S.