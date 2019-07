Decizie surprinzatoare luata de Angelique Kerber

Ziare.

com

"Nu ma voi grabi in alegerea celui potrivit. Nu vreau sa iau o decizie rapida pe care s-o regret apoi. Cred ca vor fi critici. Nu toata lumea va gasi corecta aceasta decizie si ca voi juca urmatoarele saptamani fara antrenor", a declarat Kerber, 31 ani, nr. 13 WTA, care a reluat pregatirea pentru US Open dupa o vacanta in Spania.Kerber, care are in palmares Australian Open 2015, US Open 2016 si Wimbledon 2018, a fost eliminata prematur la primele trei turnee de Grand Slam din acest an, iar colaborarea cu Schuettler s-a incheiat dupa doar sase luni."Nu a fost ceea ce ne-am imaginat amandoi. Obiectivele pentru partea a doua a sezonului sunt sa joc din nou consistent, sa-mi revina pasiunea pe teren si in marile turnee", a spus Kerber. "Nu va fi asa de rau, sa fiu putin libera", a adaugat ea daca nu va avea antrenor la New York.