Prima surpriza uriasa la Roland Garros, Angelique Kerber a fost eliminata in primul tur

Locul 5 WTA , fosta lidera mondiala si tripla campioana de Mare Slem Angelique Kerber a fost umilita de mai tanara si lipsita de experienta Anastasia Potapova, Rusia, 81 WTA, scor 4-6, 2-6, dupa o ora si 14 minute de meci.Potapova (doar 18 ani doar!) a etalat un tenis de o calitate fantastica, in special in setul secund, acolo unde a condus si cu 4-0, dupa doar 20 de minute de joc.Kerber a mai avut aceasta experienta, de a pierde in primul tur la Roland Garros, se intampla chiar in doua randuri, in 2016 cand era lidera mondiala si pierdea la Kiki Bertens, dar si in 2017, cand era invinsa clar, in doua seturi, de Ekaterina Makarova, din Rusia.In turul secund, Potapova va da piept cu invingatoarea dintre Wang si Vondrousova.Duminica este prima zi a turneului de Mare Slem de la Roland Garros, iar Ziare.com va va tine la curent cu cele mai importante stiri, evenimente si rezultate de la Paris. Simona Halep va debuta marti la French Open in meciul cu Ajla Tomljanovici din Australia, 47 WTA.Pe tabloul feminin le mai avem pe Mihaela Buzarnescu Irina Begu si Sorana Cirstea , in timp ce Marius Copil este singurul tenismen roman de pe tabloul masculin.