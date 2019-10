Surpriza mare la Beijing: Inca o favorita a fost eliminata in turul doi

Ziare.

Favorita numarul 10 a fost eliminata surprinzator de slovena Polona Hercog, in doua seturi.A fost 6-4, 6-2 pentru tenismena in varsta de 28 de ani, care in optimile de finala o va infrunta pe favorita numarul 8, olandeza Kiki Bertens.Kerber a devenit cea de-a cincea favorita eliminata de la Beijing, dupa Karolina Pliskova, Simona Halep, Aryna Sabalenka si Wang Qiang.8,2 milioane de dolari sunt premiile totale ale turneului de la Beijing.I.G.