Surpriza mare la Rogers Cup: O favorita a fost eliminata in runda inaugurala dupa o revenire spectaculoasa

Favorita numarul 12 a fost invinsa surprinzator, in noaptea de luni spre marti, de Daria Kasatkina.Jucatoarea din Rusia a pierdut primul set cu un categoric 0-6, insa a revenit spectaculos si le-a castigat pe urmatoarele cu 6-2, 6-4.O ora si 59 de minute a durat confruntarea dintre cele doua.In runda urmatoare, Daria Kasatkina o va intalni pe castigatoarea mult asteptatului duel dintre Eugenie Bouchard si Bianca Andreescu.Rogers Cup 2019 e dotat cu premii in valoare totala de 2,8 milioane de dolari si se desfasoara in perioada 5-11 august.Anul trecut, turneul a fost castigat de Simona Halep, dupa o finala cu Sloane Stephens.I.G.