Surprize peste surprize la Brisbane: Kerber, invinsa de o tenismena in varsta de 35 de ani!

Favorita numarul 7 a turneului de la Antipozi, britanica Johanna Konta, a fost eliminata inca din prima runda.Konta a fost invinsa de cehoaica Barbora Strycova (foto), in trei seturi, cu 2-6, 6-3, 3-6.Tot in runda inaugurala a parasit competitia si fostul lider WTA, Angelique Kerber.Tenismena din Germania a pierdut confruntarea cu veterana Samantha Stosur (35 de ani), ajunsa pe tabloul principal gratie unui wild card.Stosur s-a impus in doua seturi, scor 7-6 (5), 7-6 (4).In alte meciuri jucate luni dimineata la Brisbane, Sofia Kenin a invins-o pe Anastasija Sevastova, scor 7-6 (1), 6-4, iar Alison Riske a trecut de Karolina Muchova, cu 6-4, 6-2.Tot luni se mai joaca meciurile Ajla Tomljanovic - Priscilla Hon si Elina Svitolina - Danielle Collins.Ashleigh Barty e favorita principal a turneului care se desfasoara in perioada 6-12 ianuarie.Anul trecut, turneul de la Brisbane a fost castigat de Karolina Pliskova, dupa o finala cu Lesia Tsurenko.I.G.