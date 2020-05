Anghel Iordanescu vorbeste despre meciul cu Suedia in ziua in care a implinit 70 de ani: As face mai repede cateva schimbari...

Ziare.

In ziua in care a implinit 70 de ani, fostul selectioner spune ca n-ar schimba echipa de start de atunci, insa ar efectua mai repede cateva schimbari."Dupa atatia ani care au trecut ... chiar si acum cateva zile am vazut din nou repriza a doua a partidei cu Suedia si am fost extrem de trist si extrem de ingandurat. In acele momente de final am avut o ciuda, o ciuda deosebita impotriva mea insumi. Insa, pana la urma sa fim sinceri, chiar daca nu a fost finalul pe care ni-l doream toti, a fost o performanta de exceptie a fotbalului romanesc la nivel de echipa nationala", a spus Iordanescu intr-un interviu acordat Agerpres "Cred ca as incepe cu aceeasi formatie, pentru ca am convingerea ca baietii meritau. Dar probabil acum as face mai repede cateva schimbari...", a adaugat fostul selectioner.Intrebat daca una dintre aceste schimbari il vizeaza pe Florin Prunea: "Totusi, e ziua mea, nu vreau sa ma cert cu nimeni (rade - n.red.). Nu vreau sa reprosez nimanui nimic".Romania a fost invinsa la penaltiuri de Suedia in sferturile de finala ale Cupei Mondiala din SUA.2-2 a fost scorul dupa prelungiri, nordicii impunandu-se cu 5-4 la loviturile de departajare.Raducioiu (min.89 si 101) a marcat golurile noastre, in timp ce de la suedezi au punctat Brolin (min.79) si Andersson (min.115), dupa o iesire eronata a lui Prunea.La penaltiuri, Raducioiu, Hagi, Lupescu si Dumitrescu au inscris pentru tricolori, iar Petrescu si Belodedici au ratat.