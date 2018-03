Fostul viceprimar UDMR al Clujului, condamnat la inchisoare cu executare: Romania e un stat securist

Anna Horvath: Romania este un stat securist

Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel, potrivit News.ro.Anna Horvath a primit o pedeapsa de doi ani de inchisoare pentru trafic de influenta si o pedeapsa de doi ani de inchisoare pentru spalare de bani. Instanta a contopit pedepsele, rezultand pedeapsa cea mai grea de doi ani inchisoare, la care s-a adaugat sporul de 1/3 din pedeapsa de doi ani, inculpata urmand sa execute in final pedeapsa de doi ani si opt luni inchisoare in regim de detentie.Instanta i-a interzis fostului viceprimar, pe o durata de doi ani, exercitarea dreptului de a fi aleas in autoritatile publice sau orice alte functii publice si i-a confiscat suma de 20.000 lei.Ca reactie, Anna Horvath sustine ca nu o surprinde decizia instantei si acuza ca Romania este un stat securist."As minti daca as spune ca ma surprinde decizia de astazi. Apropiatii mei stiu ca m-am pregatit pentru orice eventualitate. Nu pentru ca as fi comis o ilegalitate, ci pentru ca, in ultimele 525 de zile, am constatat pe propria piele ca Romania este un stat securist.Decizia Curtii de Apel Cluj, care ar fi trebuit sa fie una rostita in mod public, a fost amanata de trei ori, ultima data pentru vineri dimineata la 8:30. La ora 8, Curtea s-a pronuntat deja, in spatele usilor inchise. Daca e inuman ceea ce s-a intamplat aici, astazi, va las sa decideti fiecare.Din pacate, aceasta decizie demonstreaza, fara indoiala, ca, daca "autoritatile locale" ale statului securist au decis, in urma cu doi ani, sa declare ca viceprimarul maghiar din Cluj-Napoca reprezinta un factor de risc pentru securitatea nationala si sa o elimine din spatiul public, aratand o lectie si pentru suporterii acesteia, atunci pot actiona in acest sens fara nicio rezerva.Cei care incearca sa interpreteze decizia de astazi in baza legilor statului de drept, le transmit sa nu se oboseasca!Si daca a existat vreodata, a incetat sa mai existe", afirma fostul viceprimar din Cluj intr-un comunicat remis Agerpres.Anna Horvath a fost trimisa in judecata de DNA, in 20 decembrie 2016, pentru trafic de influenta si spalare a banilor.Ea este acuzata ca, in perioada februarie-mai 2016, si-a folosit influenta pe langa functionari publici din Primarie pentru "urgentarea avizarii unor proiecte imobiliare" pentru care omul de afaceri Fodor Zsolt avea interese economice.Anna Horvath a cerut in schimb 60 de abonamente la doua festivaluri de muzica pentru voluntarii care o sprijineau in campania electorala pentru alegerile locale.Pe 21 martie 2017, Horvath Anna a demisionat din functia de viceprimar.