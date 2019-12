ANPC are un nou presedinte

Ziare.

Este vorba despre Eduardt Cozminschi, secretar general al organizatiei municipale PNL Botosani."Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii (17 decembrie 2019 - n.red.), domnul Eduardt Cozminschi se numeste in functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor", conform documentului aparut in Monitorul Oficial.Eduardt Cozminschi este numit in locul lui Horia Constantinescu, care a fost demis pe 28 noiembrie, la aproape patru luni de la numire.Atributiile lui Horia Constantinescu au fost preluate atunci de secretarul general Mihaela Irina Ionescu.