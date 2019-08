Noul sef al ANPC a stabilit prin ordin cat de scurta trebuie sa aiba fusta subalternele

Noul sef al ANPC e nasul de cununie al lui Andrei Nastase, fiul lui Adrian Nastase

Conform ordinului, in cazul barbatilor, tinuta va fi alcatuita obligatoriu din camasa, cu maneca lunga, simpla, clasica, de culoare alb, albastru, bej, bleumarin, negru, pantaloni uni, care trebuie sa fie drepti, fara taieturi, fermoare, imprimeuri.Incaltamintea va fi alcatuita din pantofi uni, sunt excluse articolele de incaltaminte in stil sport (tenisi, bascheti, adidasi) si sandalele. Haina de toamna/iarna nu va contine accesorii extravagante, in exces, fiind una clasica.Barbatilor le este exclusa purtarea accesoriilor, bijuteriilor,. Aspectul facial si capilar trebuie sa fie ingrijit, decent,, se arata in ordin.Pentru femei, tinuta va fi alcatuita din rochii, fara taieturi, fermoare, imprimeuri excesive, sa fie clasice, decente sau costum din doua piese, cu fusta sau pantalon, (lungimea fustei imediat deasupra genunchilor, limita de decenta), camasa, bluza,Se interzice purtarea bijuteriilor in exces, extravagante, opulente, ostentative, pastrand o limita de decenta., aspectul facial si capilar trebuie sa fie ingrijit, decent, stabileste ordinul.De asemenea, sunt interzisi pantalonii scurti, taiati sau colantii, sandalele gen papuci de plaja, palariile sau sepcile, camasile iesite din pantaloni sau descheiate, hainele mulate indecent, imbracamintea indicand afilierea la o banda sau alte obiecte de imbracaminte cu caracter ofensator, vulgar, rasist, sexist, obscen, haine cu desene sau cuvinte sugestive,, articolele de imbracaminte sfasiate, murdare si zdrentaroase,Noul sef al ANPC, Horia Constantinescu, este nasul de cununie al fiului cel mare al lui Adrian Nastase, Andrei Nastase. Totodata, Andrei Nastase este la randul sau nasul fiicei lui Horia Constantinescu.Constantinescu este prieten si cu garzile de corp care au venit sa-l apere pe Liviu Dragnea la iesirea de la ICCJ, in 2017, dupa cum singur marturisea la momentul respectiv . Acesta a fost de altfel invitat si la nunta fiului lui Liviu Dragnea de anul trecut.Horia-Miron Constantinescu a fost numit la inceputul lunii august la conducerea ANPC, dupa ce premierul Viorica Dancila l-a demis pe fostul sef, Marius Pirvu Constantinescu a detinut anterior functia de presedinte al Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Constanta.