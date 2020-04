Si piata Berceni Sud a fost inchisa de ANPC din cauza riscului de COVID-19

Ziare.

com

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a transmis miercuri, ca a continuat seria verificarilor incepute acum mai bine de o saptamana, in pietele agroalimentare.Pe 15 aprilie, la SC Piata Berceni Sud SRL din Bucuresti, comisarii ANPC au constatat ca nu sunt respectate normele pentru combaterea prevenirii virusului COVID-19, prevazute in Ordonanta militara nr. 3/2020. Astfel,Operatorul economic a fost amendat cu 10.000 de lei si a fost suspendata activitatea pietei pana la remedierea deficientelor.Actiunea de control s-a desfasurat in colaborare cu lucratori din cadrul Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti - Politia Sectorului 4 Bucuresti.