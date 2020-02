Ce ne sfatuieste ANRE pentru a avea facturi mai mici la curent

Ziare.

Clientii finali casnici trebuie sa stie ca au dreptul sa isi schimbe furnizorul de energie electrica in termen de 21 de zile de la data solicitarii si ca furnizorul poate fi oricare din operatorii economici care au licenta de furnizare de pe teritoriul Romaniei, acest serviciu nefiind limitat la o anumita zona geografica de deservire.Mai trebuie sa stie ca, fiind interzisa perceperea oricaror taxe sau tarife de catre companiile din energie, si ca nu implica modificari de ordin tehnic."Este important de retinut ca initierea procesului de schimbare a furnizorului nu poate avea loc decat dupa ce clientul final a optat pentru noul furnizor. Iar in acest sens, se recomanda ca, in prealabil, sa se solicite si, astfel incat clientul final casnic sa poata alege in cunostinta de cauza oferta cea mai avantajoasa pentru el, dintre cele disponibile pe piata", sugereaza ANRE.Astfel, consumatorii trebuie sa fie foarte atenti la, comparativ cu factura actuala, pentru ca ofertele furnizorilor se refera doar la pretul energiei, in timp ceClientii trebuie sa fie atenti si la"Este recomandat sa se faca o analiza comparativa a informatiilor continute in ofertele de furnizare, tinand cont de pret, durata, modalitati de plata, conditii de incetare a contractului etc., astfel incat sa se poata face alegerea potrivita. Un instrument util in acest sens estepusa la dispozitie de ANRE la pagina proprie de internet, aplicatie care este disponibila si pentru utilizatorii care au acces la magazinele Google Play si Apple Store", spun reprezentantii reglementatorului.Dupa ce convin asupra clauzelor contractuale, clientul final si furnizorul ales incheie contractul de furnizare, care isi va produce efectele de la data incetarii contractului incheiat cu furnizorul actual. Iar, in acest scop, clientul final trebuie sa notifice, in scris, actualului furnizor decizia de schimbare, precizand in mod expres data incetarii contractului de furnizare existent.Alte clauze contractuale care necesita atentie sunt si conditiile in care partile pot renegocia clauze din contract, conditiile de incetare a contractului, precum si clauze care pot produce efecte si dupa incetarea acestuia. De asemenea, clientul final trebuie sa se asigure ca ofertele au conditii avantajoase pe intreaga perioada a contractului si ca respecta prevederile legale privind componentele care vor fi incluse in factura finala (certificate verzi, contributia pentru cogenerarea de inalta eficienta, accize, TVA).Anul trecut, ANRE a primit 184 plangeri privind comportamentul reprezentantilor din teren ai furnizorilor, precum si la comportamentul furnizorilor "vechi", dupa schimbarea furnizorului (in sensul ca au emis facturi si dupa schimbarea efectiva a furnizorului), 309 plangeri privind aspecte legate de procesul propriu-zis de schimbare al furnizorului, 481 plangeri privind diverse aspecte la adresa furnizorilor ce activeaza pe piata concurentiala (in principal aspecte legate de facturarea energiei electrice) si alte 532 de plangeri privind incheierea contractelor pe piata concurentiala, fiind reclamata, cu precadere, intarzierea in ceea ce priveste incheierea/activarea/derularea propriu-zisa a contractelor.Reprezentantii ANRE precizeaza ca, in multe cazuri, printr-o singura reclamatie, au fost reclamate mai mult aspecte dintre cele mentionate anterior.Astfel, in anul 2019, pentru nerespectarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica de catre clientul final, aprobata prin Ordinul ANRE nr. 105/2014, precum si pentru nerespectarea prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 64/2014, au fost aplicate 29 de amenzi contraventionale, in valoare totala de 400.000 lei, unui numar de patru furnizori de energie electrica. ANRE nu mentioneaza numele acestora.Principalele aspecte reclamate au fost tergiversarea sau blocarea procesului de schimbare a furnizorului; intarzieri in ceea ce priveste activarea/derularea contractului de furnizare a energiei electrice; situatii in care, desi s-a schimbat furnizorul, "vechiul furnizor" a continuat sa factureze energia electrica; modificarea tarifelor, desi clientul sustine ca nu a fost informat corespunzator;"Au fost multe reclamatii privind comportamentul reprezentantilor din teren ai furnizorilor, in sensul ca petentii au mentionat ca adesea au fost pacaliti de acestia, prin diverse metode, in scopul semnarii contractelor cu furnizorul pe care il reprezenta, ca s-au utilizat datele cu caracter personal fara acordul lor, ca nu au semnat ei contractele respective", mai spun oficialii ANRE.Mai multi consumatori de energie au primit, in aceasta perioada, oferte pentru lunile urmatoare la preturi mai mari decat era afisat pe site-ul companiei si care nu se regaseau in comparatorul de preturi de pe site-ul ANRE.Contactati de AGERPRES cu privire la acest aspect, reprezentantii ANRE au precizat ca vor modifica reglementarile, astfel incat companiile sa fie obligate sa trimita oamenilor doar acele ofertele care sunt afisate si pe comparatorul de preturi."Am extins activitatea de control si la situatia mentionata, sa vedem ce mai putem imbunatati pentru ca piata sa functioneze optim. Am constatat ca furnizorii nu publicasera pe comparatorul de preturi oferte pentru perioade care incep cu 1 martie sau cu 1 aprilie. Suntem in curs de modificare a reglementarilor, astfel incat companiile sa fie obligate sa publice si aceste oferte pe comparator. Deci, daca vor sa faca o oferta incepand cu 1 aprilie, spre exemplu, sa o treaca in comparator si abia apoi sa o trimita si consumatorilor, ca acestia sa poata analiza mai multe oferte incepand cu acea data si sa ia cea mai buna decizie", au mentionat oficialii ANRE.In primele noua luni ale anului trecut, 455.985 de consumatori casnici au trecut din piata reglementata in piata libera, preferand sa incheie un nou contract fie cu furnizorul lor clasic, fie cu alt furnizor, iar preturi reglementate mai platesc 6.170.593 de consumatori casnici, arata datele ANRE.In prezent, potrivit comparatorului de preturi de pe site-ul ANRE, preturile reglementate sunt cele mai mici, iar cea mai ieftina optiune pe piata libera (pentru Bucuresti) este cu 4,51% mai scumpa decat tariful reglementat.Totusi, daca un consumator doreste sa ramana in piata reglementata, dar sa-si schimbe furnizorul traditional, el are si aceasta optiune, existand pe comparatorul preturilor si oferte de la furnizorii de ultima instanta optionali, unele mai mici cu 3% decat cele ale furnizorului clasic.