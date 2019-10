ANRE: Furnizorii de gaze au inmagazinat pentru iarna cu 30% mai mult decat stocul minim obligatoriu

Ziare.

Pentru asigurarea continuitatii in alimentarea cu gaze naturale a clientilor finali, ANRE stabileste anual cantitatile de gaze naturale reprezentand stocurile minime ce urmeaza a fi inmagazinate de fiecare furnizor, astfel incat sa se asigure un nivel corespunzator al consumului intern, in conditii de continuitate si siguranta.Totodata, potrivit obligatiilor stabilite prin Legea energiei si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, Transgaz, in calitate de operator al sistemului de transport al gazelor naturale, trebuie sa detina in depozitele subterane sau sa asigure achizitia cantitatilor de gaze naturale necesare operarii si asigurarii permanente a echilibrului fizic al sistemului de transport.In considerarea celor de mai sus, ANRE a determinat un nivel al stocului minim de gaze naturale de 23.497.313,689 MWh (2,217 miliarde mc), echivalent cu 29% din consumul perioadei de extractie 2017-2018, a calculat si publicat pe site-ul propriu, in data de 07.03.2019, Lista initiala privind stocurile pe care furnizorii de gaze naturale au obligatia sa le constituie pana la data de 31 octombrie 2019 si procentele aferente stocului minim national 2019.Totodata, autoritatea a aprobat si publicat, in data de 10 aprilie 2019, Decizia nr. 663, iar pe 16 octombrie 2019 Decizia nr. 1774 (finala) privind stabilirea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care fiecare titular al licentei de furnizare a gazelor naturale are obligatia de a-l constitui in depozitele de inmagazinare subterana pana la data de 31 octombrie 2019, pentru fiecare categorie de clienti finali din portofoliul acestuia.Conform Deciziei finale, luand in considerare schimbarile de portofolii ale furnizorilor si evenimentele care au influentat unii furnizori/clienti finali, a rezultat un stoc minim total de gaze naturale de 23.358.764,055 MWh (2,204 miliarde mc), din care 10.376.722,362 MWh (0,979 miliarde mc) pentru categoria de clienti finali casnici, 3.962.894,816 MWh (0,374 miliarde mc) corespunzator categoriei de clienti finali producatori de energie termica, numai pentru cantitatile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termica in centralele de cogenerare si in centralele termice destinate consumului populatiei si 9.019.146,877 MWh (0,851 miliarde mc) pentru categoria de clienti finali noncasnici.ANRE a determinat si aprobat stocul minim corespunzator Transgaz, de 939.894,097 MWh (0,089 miliarde mc), cu 282,5% mai mare fata de valoarea precedenta.De asemenea, in perioada cuprinsa intre 10 aprilie 2019 (data emiterii primei decizii) si 16 octombrie 2019 (data emiterii deciziei finale), ANRE a urmarit saptamanal nivelul stocului realizat de fiecare furnizor pe baza declaratiilor acestora si stocul total realizat efectiv si a informat factorii institutionali interesati.In urma activitatii de monitorizare, ANRE a constatat ca stocul minim total a fost realizat efectiv inca de la sfarsitul lunii august 2019, iar la aceasta data furnizorii au inmagazinat circa 30.500.000 MWh (2,877 miliarde mc), cu 30% mai mult decat stocul minim total obligatoriu.Luand in considerare si stocul realizat de Transgaz, rezulta un stoc total efectiv realizat de 31.473.178 MWh (2,969 miliarde mc) cu 7.174.520 MWh (0,677 miliarde mc) mai mare decat valoarea obligatorie stabilita de ANRE."Avand in vedere ca stocul realizat reprezinta circa 96% din capacitatea de stocare existenta la nivel national, consideram ca participantii la piata au inteles importanta respectarii prevederilor legislatiei in vigoare si a actelor emise de ANRE pentru punerea in aplicare a acestora", se mai arata in comunicat.