Publicatie britanica: Se solicita o investigatie internationala asupra pietei de energie din Romania. ANRE, suspectata ca actioneaza la comanda politica

"In conformitate cu normele UE, pe care Romania ca stat membru s-a angajat sa le respecte, autoritatea de reglementare va ramane independenta de influenta sectorului politic sau a sectorului privat. Cu toate acestea, partile interesate active pe piata si la nivel regional au cerut Comisiei Europene sa examineze o serie de cazuri care pun in discutie neutralitatea paznicului pietei romane de energie", scrie publicatia britanica ICIS.Acestea includ:- Reuniuni raportate intre politicieni, oficiali guvernamentali si oficiali ai ANRE in afara programului de lucru, in scopul de a influenta reglementarea preturilor la electricitate si gaze.- Afirmatiile conform carora o ordonanta controversata de urgenta care solicita plafonarea preturilor la gaze si energie electrica, care a dus la distorsiuni importante ale pietei in acest an, ar putea fi scrisa de cel putin un membru al autoritatii de reglementare, la instructiunile unui inalt functionar guvernamental.- Faptul ca autoritatea de reglementare a acceptat sa plafoneze preturile la energie electrica pentru producatori dupa cerintele care decurg din ordonanta de urgenta a Guvernului 114/2018, in ciuda principiilor de piata libera ale UE care obliga la formarea preturilor libere incorporate in cel de-al treilea pachet de energie, pe care statele membre trebuie sa le respecte.- Afirmatii conform carora autoritatea de reglementare a stabilit ca rata de rentabilitate a furnizorilor are un scop politic in loc sa creeze un mediu de piata echitabil.Surse UE au declarat ICIS ca acuzatiile ar putea duce la proceduri ale Comisiei Europene impotriva Romaniei daca comisia constata ca cerintele de independenta relevante pentru autoritatea de reglementare nu au fost respectate pe deplin.Conform articolului 6 alineatul (3) din Regulamentul 942/2019 si al articolului 57 alineatul (7) din 944/2019, pana la 5 iulie 2022 si, ulterior, la fiecare patru ani, Comisia va trebui sa prezinte un raport Parlamentului European si Consiliului UE privind independenta autoritatilor de reglementare in statele membre. Aceasta inseamna ca comisia va fi obligata sa investigheze independenta acestor autoritati intr-un fel sau altul.Apelurile la o investigatie internationala impotriva autoritatii de reglementare romane vin pe fondul incercarilor recente ale parlamentului de a aduce modificari unei legi cheie care poate exonera in mod eficient membrii ANRE superiori de orice acuzatie de neglijenta care ar fi putut duce la distorsiuni semnificative ale pietei.Mai multe surse intervievate de ICIS au subliniat ca membri din conducerea ANRE au avut intalniri periodice cu parlamentari, inclusiv Iulian Iancu, presedintele Comisiei pentru Industrii si Servicii din Camera Deputatilor a Parlamentului Romaniei.Sursele spun ca, desi membrii comitetului de reglementare si parlamentarii au dreptul de a discuta evolutia pietei, unele dintre intalniri au avut loc la sediul ANRE Bucuresti in afara programului de lucru sau la sfarsit de saptamana. Scopul acestor intalniri a fost sa exercite influenta politica asupra membrilor ANRE, au spus surse.Intr-o declaratie catre ICIS, Iancu a negat afirmatiile, insistand ca, in calitate de autor al unui raport care aproba instrumentele legale care au dus la organizarea autoritatii de reglementare, el a luptat pentru a sustine independenta autoritatii de reglementare."Avand in vedere aceste argumente, nu as fi putut fi eu cel care a incalcat independenta autoritatii de reglementare", a spus el.Iancu a mai insistat asupra faptului ca "nu a existat vreun weekend in care el s-a intalnit cu vreunul dintre membrii conducerii ANRE la sediul autoritatii de reglementare sau in alta parte".Intr-o declaratie catre ICIS, ANRE a spus ca intalnirile si discutiile dintre membrii ANRE si Parlamentul roman ar avea loc in cadrul legal si institutional."Consiliul de Administratie format din sapte membri nu solicita si nu accepta instructiuni de la nicio entitate publica sau privata pentru indeplinirea responsabilitatilor [...] Toate deciziile Consiliului sunt precedate de consultari publice [...] la propunerea organizatiilor profesionale sau a consumatorilor", a transmis institutia.Surse au sustinut, de asemenea, ca o nota explicativa pentru articolele legate de pietele de energie incluse in Ordonanta de Urgenta 114/2018, care a dus la denaturarea pietei si a transformat Romania intr-una dintre cele mai scumpe piete de gaze si electricitate din Europa in acest an, ar fi putut fi redactate de cel putin un membru din conducerea ANRE.ICIS a vazut un document word al proiectului de nota, care il arata pe Claudiu Dumbraveanu, directorul departamentului de electricitate si gaze naturale din ANRE, ca autor.O sursa apropiata de autoritatea de reglementare a spus ca,Sursa a spus ca o astfel de actiune era contrara directivelor UE 72/2009 si 73/2009 privind energia electrica si gazele naturale care precizeaza:"Statele membre garanteaza independenta autoritatii de reglementare si se asigura ca isi exercita atributiile impartial si transparent. In acest scop, statele membre se asigura ca, atunci cand indeplinesc sarcinile de reglementare care ii sunt conferite de aceasta directiva si de legislatia aferenta, autoritatea de reglementare: (ii) nu cautati si nu luati instructiuni directe de la niciun guvern sau alta entitate publica sau privata atunci cand indeplinesc sarcinile de reglementare."Intr-o declaratie catre ICIS, Florin Ciocanelea, care acum a parasit guvernul pe motive de sanatate, a declarat ca a participat la mai multe intalniri cu membri din conducerea ANRE pentru "analize si informatii" cu privire la evolutia pietelor energetice din Romania si la nivel regional."In niciun caz, nu am influentat sau nu am dat instructiuni membrilor ANRE superiori cu privire la redactarea sau implementarea OUG 114/ 2018", a spus el.Ordonanta, care acopera alte sectoare economice, inclusiv cel bancar, a fost adoptata de guvernul condus de PSD in decembrie 2018. Actul normative stipula, printre altele, reglementarea tarifelor la gaz pentru consumatorii finali si a introdus atat o cerinta la import, cat si o taxa de 2% privind cifra de afaceri anuala a companiilor. Ulterior, a fost modificat pe tot parcursul anului 2019, astfel incat pretul reglementat al gazelor naturale s-ar aplica numai pentru gospodarii, mai degraba decat toti consumatorii, iar impozitul de 2% ar fi impus marjelor brute ale companiilor comerciale si furnizorilor, mai degraba decat cifrei de afaceri anuale.Ordonanta a produs distorsiuni pe piata, deoarece producatorii aveau sarcina sa vanda gaze naturale si electricitate la tarife reglementate catre gospodarii. Volumele de gaze au fost alocate de catre autoritatea de reglementare, dar nu au fost suficiente pentru a completa cererea. Aceasta a insemnat ca furnizorii au fost nevoiti sa creasca importurile, transformand Romania intr-o piata premium. In noiembrie, preturile de import din Romania trebuiau sa fie in medie cu 5 euro/MWh mai scumpe decat pe VTP-ul austriac.ANRE nu a abordat in mod specific intrebarea ICIS cu privire la autorul proiectului de ordonanta de urgenta aferent pietelor energetice.Surse au spus ca la scurt timp dupa publicarea Ordonantei de Urgenta 114/2018, ANRE a fost insarcinata sa stabileasca tarife reglementate pentru vanzarea de energie electrica produsa local pentru gospodarii.Nu este clar cum au fost calculate aceste tarife si pe baza carei metodologii.Cu toate acestea, o sursa activa de pe piata a declarat ca autoritatea de reglementare a avut optiunea de a respinge cererile guvernului de a reglementa tarifele, solicitand guvernului sa respecte normele UE privind piata libera pentru a evita orice procedura de infringement a CE impotriva Romaniei. Cu toate acestea, autoritatea de reglementare a ales sa implementeze ordonanta, au spus sursele.In cele din urma, comisia a declansat o procedura de infringement impotriva Romaniei in acest an. Se refera la plafonul de pret si la obligatia impusa producatorilor de a acorda prioritate gospodariilor atunci cand vand volume.Ulterior, autoritatea de reglementare a prezentat o propunere de a elimina treptat obligatiile pana in primavara anului 2021, cu doar un an mai devreme decat in 2022, atunci cand plafonul de pret introdus initial prin OUG 114/2018 trebuia eliminat treptat.In declaratia catre ICIS, ANRE a declarat ca comitetul de reglementare a aprobat metodologia de stabilire a preturilor pentru producatorii de energie electrica ca parte a contractelor reglementate intre producatori si furnizorii de ultima instanta. Autoritatea a spus ca ordinul ANRE 10/2019, care aproba aceasta metodologie, a fost contestat in instanta de catre participantii la piata.ANRE a recunoscut ca este obligata sa puna in aplicare legislatia primara, dar a adaugat ca a avertizat guvernul ca articolele din OUG 114/2018 ar trebui sa respecte reglementarile UE privind piata libera. Dar nu a reusit acest lucru.O alta critica sustinuta de participantii la piata la adresa ANRE este aceea ca a emis decizia 474/2019 in care a incercat sa forteze producatorii sa isi vanda productia catre cativa consumatori. Nerespectarea deciziei ar fi dus la sanctiuni de 10% din marja lor bruta.Metodologia de alocare a gazului produs intern catre anumiti consumatori a fost opaca si arbitrara, au declarat surse pentru ICIS.In cele din urma, decizia a fost anulata in prima jumatate a acestui an, dar sursele au subliniat ca, la intocmirea acesteia, autoritatea de reglementare a stabilit ca aceasta va fi emisa pe baza articolului 8 din Ordonanta de Urgenta 33/2007.Cu toate acestea, articolul 8 din Ordinul UE 33/2007 promoveaza in mod eficient instituirea unei piete libere a energiei electrice si a gazelor [...] in beneficiul tuturor consumatorilor si furnizorilor din UE."Articolul 8 din Ordinul UE 33/2007 nu a stabilit temeiul legal al emiterii deciziei 474/2019. Nu exista nicio legatura intre cei doi, ridicand intrebari daca autoritatea de reglementare ar fi putut actiona cu rea-credinta la emiterea deciziei 474/2019", a declarat o sursa de piata.ANRE nu a raspuns la intrebarea din partea ICIS cu privire la compatibilitatea articolului 8 din Ordinul UE 33/2007 cu decizia sa 474/2019.Sursele din piata au ridicat, de asemenea, intrebari cu privire la metodologia de stabilire a ratei reglementate de rentabilitate a furnizorilor.O sursa a declarat ca ANRE a calculat rata bazata pe o rata a dobanzii interbancare (ROBOR) de 3,66% la care a adaugat inca 2 puncte procentuale. Aceasta insemna ca rata distribuitorilor se ridica la 5,66% anual. Reglementatorii iau in calcul aceasta rata atunci cand stabilesc tarife anuale pentru distribuitori.Cu toate acestea, sursa a spus ca rata reglementata de rentabilitate ar trebui sa ia in considerare alti factori, cum ar fi cheltuielile de capital si operare, precum si costurile legate de furt si pierderi.Rata a fost in cele din urma scoasa in martie 2019 si stabilita printr-o ordonanta guvernamentala de urgenta din aprilie 2019 la 6,9%. Stabilind o rata mai mica, autoritatea de reglementare ar putea calcula tarife mai ieftine, a spus sursa."Rata (stabilita de ANRE) a descurajat companiile sa intre pe piata", a spus el.ANRE a declarat ca rata a fost stabilita de comitetul de reglementare, in conformitate cu articolele 169/2018 pentru vanzarea cu amanuntul a energiei electrice. Acesta a spus ca rata stabilita de ANRE a fost contestata in instanta.Parlamentul a incercat recent sa aprobe o serie de amendamente pentru a exonera pe membrii conducerii ANRE de orice acuzatie de neglijenta care ar fi putut duce la denaturari semnificative ale pietei.Legislativul a incercat sa faca acest lucru prin eliminarea a doua articole din Ordonanta de Urgenta 33/2007, care ar fi eliminat membrii locurilor de munca daca s-ar fi dovedit neglijenta.Modificarile propuse, care au fost respinse si returnate spre examinare Parlamentului de catre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, urmaresc, de asemenea, sa creasca competentele autoritatii de reglementare in gestionarea a milioane de euro pe care se asteapta sa-i adune ca urmare a unei taxe de 2% impusa de catre guvernul privind marjele brute ale companiilor de energie. Se intelege ca veniturile din impozitul de 2% sunt utilizate pentru a finanta activitatile ANRE.Nu se stie cati bani ar putea incasa autoritatea de reglementare ca urmare a impozitului impus prin OUG 114 / 2018, dar sursele din piata estimeaza intre 100 si 200 de milioane de euro pe an. Bugetul anual al ANRE a fost de obicei estimat la aproximativ 18 milioane de euro.Intr-o declaratie catre ICIS, purtatorul de cuvant al Comisiei Europene a declarat ca comisia a fost in contact strans cu autoritatile romane cu privire la masurile introduse de OUG 114/2018 pentru a elimina potentialele conflicte cu dreptul UE, dar a refuzat sa comenteze comportamentul ANRE."In pofida normelor administrative nationale, este responsabilitatea exclusiva a autoritatii nationale de reglementare (ANRE) sa stabileasca modul in care functioneaza si este gestionat. ANRE trebuie sa fie, de asemenea, capabila sa ia decizii autonome, independent de orice organism politic, public sau privat. Evaluarea respectarii criteriilor de independenta se face de la caz la caz, ca parte a rolului comisiei in monitorizarea implementarii corecte a legislatiei UE", a declarat comisia.Totodata, CE arata ca tratatele UE definesc clar rolurile statelor membre si ale comisiei."Statele membre sunt responsabile pentru aplicarea corecta a acquis-ului energetic si transpunerea corecta si in timp util a directivelor. Pe de alta parte, comisia monitorizeaza aplicarea dreptului sindical in calitate de tutore al tratatelor. Conform articolului 17 din Tratatul UE, comisia trebuie sa asigure aplicarea legislatiei UE sub controlul Curtii de Justitie a UE. Prin urmare, comisia este responsabila de monitorizarea punerii in aplicare a legislatiei UE de catre statele membre si de asigurarea respectarii legislatiei UE. Aceasta include recurgerea la procedurile formale de incalcare, atunci cand este necesar", arata Comisia.