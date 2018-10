Cat gaz avem in Marea Neagra? Ministrul Energiei: Va spun ca inginer, vehiculam cifre cu probabilitate 50%

Un ministru invis de birocratie

Legea offshore

Ziare.

com

"Sigur ca e foarte bine sa ii spui ministrului Energiei: 'Ocupa-te de industrie'. Nu e la ministrul Energie, desi mi-ar fi placut. Cate gaze se vor extrage? Cred ca intrebarea trebuie pusa ANRM, care e singurul care incearca sa estimeze. Va spun ca inginer, vehiculam tot felul de cifre, 200 de miliarde de metri cubi, da? Uitam sa spunem ca cifra este cu probabilitate de 50%. Hai sa ne uitam si la cifre si la probabilitate, toate sunt niste estimari", a declarat, in plenul Camerei Deputatilor, ministrul Energiei, Anton Anton.Acesta a adaugat ca Romania consuma intre 11 si 12 miliarde de metri cubi de gaze pe an."Sunt doua intrebari simple. Ce va face Romania cu resursele? Cu ce ne alegem noi ca natie de la aceste resurse? Sunt voci care incearca sa induca ideea ca gazele din Marea Neagra vor ajunge in mica masura la romani. Ii contrazice politica economica simpla, se vinde pe piata cea mai apropiata pentru ca acolo e profitul cel mai mare. Cate gaze poate consuma Romania? Azi, intre 11 si 12 miliarde metri cubi pe an, destul de putin.Din ei 10,5 sunt asigurati de productia interna, restul sunt gaze importate. De ce consumam atat de putin? Pentru ca doar o treime din populatie are acces la gaze naturale. Am depus efortul sa crestem consumul de gaze in Romania, indraznesc sa spun ca am reusit", a afirmat ministrul Energiei.Anton a mentionat ca ar trebui ca odata cu exploatarea gazelor din Marea Neagra "sa redevenim actori importanti pe piata petrochimica, sa redeschidem cele 6 combinate petrochimice inchise".Legat de faptul ca inca nu toti romanii au acces la reteaua de gaz, ministrul spune ca nu are solutii, declarandu-se invins de birocratie."Aveti dreptate, nu am reusit sa scot, si este vina mea, metodologia in termenul de 60 de zile. Aveti perfecta dreptate si nu am sa va contrazic aici. Recunosc ca birocratia m-a invins, dar nu pentru tot timpul, deci m-a intarziat putin, metodologia este facuta. Daca va imaginati ca metodologia a insemnat doar sa luam cu copy-paste din metodologia veche, va inselati amarnic, metodologia noua este mult mai simpla si mult mai clara, pentru ca asta a fost solicitarea primarilor cu care am stat de vorba", le-a spus ministrului Energiei, Anton Anton, deputatilor prezenti in plen referitor la metodologia de introducere a gazelor in comunitatile locale.Noi discutii pe Legea offshore au avut loc luni la Parlament, unde ministrul Energiei a fost chemat la Ora Guvernului sa isi spuna si el, in premiera, punctul de vedere pe acest proiect extrem de important ce stabileste soarta resurselor Romaniei.Intrebat de jurnalisti daca este multumit de Legea offhore din Camerea Deputatilor, Anton Anton s-a aratat mai degraba deranjat ca are prea multe sarcini: "Stiti ce se intampla? Eu cred ca in actuala forma a legii, din punctul de vedere al Ministerului Energiei, am primit mai multe sarcini decat ne-am fi dorit, adica trebuie sa ne ocupam de avize si asa mai departe".