Ministrul Energiei: Pregatim o inovatie rara in Europa, stocarea energiei electrice in gaze

"Exploatarea gazelor trebuie pregatita si altfel si suntem in discutii pentru a introduce o inovatie, eu zic destul de rara in Europa, si anume stocarea energiei electrice in gaze, si asta o sa o facem la Craiova, pentru ca acolo este un depozit la Ghercesti, o centrala pe care putem converti pe gaze si in combinatia depozit si centrala putem sa introducem in depozit gaze atunci cand avem energie multa si nu avem cum sa o folosim, adica produsa de eoliene sau de solar si dupa aceea o putem scoate", a declarat, luni, ministrul Energiei, Anton Anton, la dezbaterile de la Ora Guvernului despre legea offshore si resursele de gaze din Marea Neagra.Acesta a adaugat ca sunt in derulare procedurile pentru constructia a doua centrale electrice pe gaz."Suntem in plin proces de constructie prin Romgaz a unei noi centrale electrice pe gaz, la Iernut, in 2019, la sfarsitul anului pentru optimisti, centrala aceasta va intra in functiune. Suntem in pozitia in care sunt foarte avansate discutiile ca la Mintia sa se construiasca o centrala pe gaz", a mentionat Anton.Noi discutii pe Legea offshore au avut loc luni la Parlament, unde ministrul Energiei a fost chemat la Ora Guvernului sa isi spuna si el, in premiera, punctul de vedere pe acest proiect extrem de important ce stabileste soarta resurselor Romaniei.Intrebat de jurnalisti daca este multumit de Legea offhore din Camerea Deputatilor, Anton Anton s-a aratat mai degraba deranjat ca are prea multe sarcini: "Stiti ce se intampla? Eu cred ca in actuala forma a legii, din punctul de vedere al Ministerului Energiei, am primit mai multe sarcini decat ne-am fi dorit, adica trebuie sa ne ocupam de avize si asa mai departe".