Apa Nova isi sustine masurile luate din cauza poluarii: Americanii nu beau apa daca nu miroase a clor

"Vrem sa stim de ce s-a produs aceasta incarcare cu amoniu., tot ce pot sa spun este ca ApaNova va inregistra luni dimineata sesizari la autoritatile competente pentru a demara o cercetare in legatura cu acest aspect. Vom depune la toate autoritatile competente, astfel incat sa putem spune populatiei Bucurestiului de unde a venit aceasta incarcare", a spus Mihailovici.Directorul a precizat ca Apa Nova a postat pe site toate rezultatele analizelor efectuate in perioada 29 - 30 - 31 ianuarie. Un alt set de analize, efectuat impreuna cu Directia de Sanatate Publica a municipiului Bucuresti, pe 31 ianuarie, in opt puncte, va fi afisat dupa finalizare, pentru ca este mai complex.Mihailovici spune ca dozarea clorului in apa potabila se face 24 de ore din 24, 7 zile din 7, 365 de zile din 365 de zile, in functie de calitatea apei care intra in sistem. "Nu face rau,", spune directorul, care a precizat ca in statii exista si un "buton rosu", care poate intrerupe alimentarea in situatii de urgenta.Concentratia de amoniu din raul Arges a crescut in ultimele zile ale lunii ianuarie, acesta fiind una dintre cele doua surse de apa bruta folosita de catre Apa Nova in procesul de productie a apei potabile pentru capitala.Administratia Nationala Apele Romane nu a facut nicio informare cu privire la o poluare cu amoniu pe raul Arges. Apa Nova a crescut doza de clor din apa distribuita, ceea ce a condus la aparitia unui disconfort si a unor reclamatii din partea cetatenilor.In scandal s-au mai implicat Ministerul Sanatatii, Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, Apele Romane, Primaria Capitalei si Avocatul Poporului, cu comunicate, precizari, anunturi si solicitari.