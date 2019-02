Apa Nova nu a acceptat amenda de la Ministerul Sanatatii: "Apa a fost in permanenta potabila, nu vom schimba nimic in modul de tratare"

Fluctuatii privind calitatea apei apar zilnic

Retea veche de peste 30 de ani. Aproximativ 600 km, reabilitati

Hostiuc a afirmat: "Din informatiile pe care le detin la aceasta ora, directorii Apa Nova nu au semnat aceasta amenda, pentru ca rapoartele de incercare pe care le-am facut inainte, in timpul si dupa acest eveniment au aratat deplina conformitate a produsului nostru. Vom vedea care va fi decizia managementului".Adrian Stanciu, directorul Directiei de productie al companiei Apa Nova, a subliniat ca valoarea clorului este stabilita in functie de calitatea apei brute primite. "In mod normal, la iesirea din statia de tratare trebuie sa avem o valoare a clorului rezidual care sa se regaseasca in retea, astfel incat sa avem garantia ca in retea ajunge o apa dezinfectata. Acest clor are, intr-adevar, un anumit miros".Stanciu sustine ca nu au existat erori in cei 18 ani de activitate. "Practic, prescrierea acestei valori se poate face foarte simplu de la tastatura calculatorului".Legat de problema aparuta la finalul lunii ianuarie - inceputul lunii februarie in Bucuresti, el a explicat: "Clorul folosit pentru dezinfectie reactioneaza cu ceea ce se gaseste in apa. In acea perioada, in apa s-au gasit compusi chimici si a rezultat cloramina. Cloramina este, la randul ei, un dezinfectat, dar este unul pe care nu il folosim in mod uzual. El s-a format in apa ca urmare a dozarii clorului si a avut un miros mai intens".Au fost inregistrate la Apa Nova aproximativ 170 de plangeri in doua zile. "Pot exista anumite sensibilitati. Oamenii percep clorul in mod diferit. Sunt oameni care pot avea diverse forme de alergii, inclusiv la o apa cu o temperatura ridicata. Cloramina e un dezinfectant folosit in multe tari din lume. In Statele Unite se prepara special pentru a trata apa, pentru ca are remanenta mai mare decat clorul. Se obtine chiar din reactia clorului cu amoniul. La noi s-a produs cloramina pentru ca a existat amoniu in apa, noi am ajustat doza de clor, astfel incat din efectul combinat al cloraminei si clorului pe care noi l-am dozat sa obtinem o dezinfectie care sa garanteze ca apa nu are nicio problema pentru clienti"."Apa este potabila si a fost in permanenta", a continuat Stanciu. Ceea ce trebuia, poate, sa faca era sa astepte putin... Dar acesta este un lucru pe care nu putem sa il recomandam oamenilor: lasati apa sa se mai aeriseasca".Directorul Directiei de productie a precizat ca afectati au fost cei care s-au aflat "foarte aproape" de uzina Rosu, gospodariile alimentate de statia Preciziei. La statia urmatoare, a spus el, mirosul nu a mai fost resimtit la fel.Legat de avertismentele care ar fi venit din partea angajatilor Apa Nova - ca oamenii sa nu utilizeze apa - Andrei Hostiuc, directorul Departamentului sanatate, securitate si mediu in cadrul companiei, a spus ca a fost vorba despre mesaje care au circulat in spatiul social media."Noi am facut aceste verificari la nivelul call center-ului Apa Nova si niciun angajat al nostru nu a facut aceste afirmatii".Toate rapoartele de incercare efectuate in laboratoarele Apa Nova din Bucuresti "au aratat conformitatea produsului nostru".Responsabilitatea companiei incepe la captarea apei si se incheie la bransament. "Exista acea compenenta de retea interioara care poate afecta local calitatea apei la nivelul robinetului consumatorului. Daca acea apa este lasata sa curga si acel volum afectat temporar de reteaua interioara a curs, avem apa de la retea potabila. Pe langa cele peste 6.500 de rapoarte de incercare, exista analizorii online care monitorizeaza 24 din 24 indicatorii cei mai importanti si relevanti pe intreaga filiera de captare si tratare".Hostiuc nu a dorit sa comenteze rezultatele Directiei de Sanatate Publica, pentru ca "nu le-am vazut". "Colaboram cu DSP si cand au aparut acele reclamatii, noi am solicitat sa facem prelevari comune de catre echipe de ambele parti, aratandu-ne disponibilitatea de a le face nu numai in sectoarele 5 si 6, ci peste tot. La momentul respectiv, nu s-a putut, dar echipele noastre au mers in teren si au facut prelevari extinse, toata noaptea de 30, inclusiv pe 31 ianuarie si 1 februarie. Toate rapoartele au aratat conformitatea".Rapoartele de incercare sunt facute dupa prelevari din cele 54 de puncte fixe - puncte reprezentative pentru retea, agrate cu DSP. Pe langa acestea, in situatia aparitiei unor reclamatii, echipele merg si fac prelevare."Facem peste 270.000 de incercari, inseamna parametri monitorizati in cadrul programelor de monitorizare, in laboratoarele Apa Nova Bucuresti. Pe toata filiera de tratare, avem laboratoare autorizate de Ministerul Sanatatii, plus un laborator autorizat de Ministerul Sanatatii si acreditat de RENAR, care participa anual la teste cu rezultate exceptionale", a adaugat Hostiuc.Fluctuatii privind calitatea apei apar zilnic, a spus Daniela Anghel, inginer chimist si consilierul pe probleme de calitatea a apei. "Calitatea apei brute nu e constanta si, ca atare, e necesara monitorizarea cu atentie, iar statia de alerta-poluare montata in amonte de priza de la Crivina ne ofera informatii utile pentru a putea fi pregatiti pentru orice situatie".Prima alerta, in urma cu 3 saptamani, a fost data de aceatsa statie de alerta-poluare. "A fost o alerta de crestere a concentratiei ionului de amoniu, iar in functie de alerta am marit numarul si frecventa analizelor efectuate in priza de laborator si ne-au confirmat cresterea. Ulterior, la solicitarea noastra, Apele Romane au modificat debitul", a mai spus Anghel.Alerta data de statia care se afla la 12 kilometri in amonte de Crivina ofera celor de la uzina trei ore pentru luarea de masuri.Statia de la Crivina, una dintre cele trei operate de Apa Nova in apropiere de Bucuresti - alaturi de Rosu si Arcuda - a fost data in functiune in 2006. In fiecare dintre acestea se efectueaza cele patru etape de tratare a apei: captare, decantare, filtrare si clorinare. Pot fi adaugate alte metode.Pentru clor, Legea apei potabile prevede valori cuprinse intre 0,1 si 0,5 miligrame la litru."Am facut tot ce trebuia, nu vom schimba nimic in modul de tratare al apei. Ce trebuie sa facem este sa comunicam mai bine cu autoritatile partenere si consumatorii", a conchis Hostiuc.Apa Nova a investit deja peste 500 de milioane de euro, de la inceputul contractului de cesiune, in urma cu 18 ani, anual programele de investitii cuprind productie si distributie, digitalizare si programe de modernizare a laboratorului.Investitiile Apa Nova sunt agreate cu Municipalitatea in cadrul unor programe multianuale de investitii si, in general, se refera la productie, dar si la reabilitarea retelelor de apa, canalizare si extindere, a mai spus Hostiuc.El a mentionat ca Apa Nova Bucuresti a reabilitat, pana in prezent, aproximativ 600 de kilometri de retea din 2.500 de kilometri de retea de apa potabila si aproximativ 2.500 de kilometri de retea de canalizare.Au fost investiti, anual, peste 30% din cifra de afaceri, a mai explicat directorul.Media de varsta a retelei din Bucuresti este de 30-40 de ani. "Strategia noastra de reabilitare a acestei retele nu este bazata neaparat pe vechimea retelei, ci pe incidenta de avarie si pe numarul de avarii care se inregistreaza intr-o perioadain reteaua de distributie".