Bucurestenii inca nu stiu daca apa de la robinet e buna. Autoritatile paseaza problema de la o institutie la alta

La aproape o saptamana dupa ce Ministerul Sanatatii le-a recomandat bucurestenilor sa nu foloseasca apa de la robinet nici macar la spalat, ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes a iesit in conferinta de presa pentru a lamuri, macar in parte, situatia.Din pacate, in loc sa le explice clar bucurestenilor de ce a izbucnit scandalul apei cu clor si cum stau lucrurile acum, Denes n-a facut decat sa prezinte, inca o data, informatii deja cunoscute.In plus, ministrul a simtit nevoia sa ia apararea Apelor Romane, dupa ce mai multe declaratii facute in spatiul public, in ultimele zile, au indicat faptul ca institutia a dat publicitatii informatii eronate.Mai exact, surse din conducerea societatii Apa Nova (furnizorul de apa potabila al Capitalei) au declarat ca s-a impus tratarea cu mai mult clor decat de obicei a apelor captate din raul Arges deoarece aceasta prezentau, pe 28 ianuarie, un continut de amoniu de 1,3mg/l, aproape dublu fata de cel comunicat de Apele Romane., a declarat Ioan Denes, in timpul conferintei de presa de luni.Intrebat de presa de ce analizele Apa Nova, recoltate din aceeasi priza de apa, indica valori de amoniu aproape duble, Denes a spus ca nu poate comenta, intrucat nu a vazut analizele realizate de societate de furnizare a apei portabile. De altfel, a mai spus ministrul, Apa Nova a incalcat o serie de reguli impuse prin lege, in astfel de situatii., a mai spus Denes.De la izbucnrea scandalului, Apa Nova a sustinut, in permanenta, ca apa de la robinet este potabila. Societatea nu si-a schimbat punctul de vedere nici dupa ce Ministerul Sanatatii a anuntat, initial, ca apa nu e buna nici macar pentru spalat si ulterior, ca aceasta ar trebui folosita "cu prudenta", fara a da alte detalii.In cursul zilei de luni,a solicitat, in scris, de la Apa Nova si Apele Romane informatii care sa permita lamurirea situatie si sa-i ajute pe cetateni sa inteleaga daca apa de la robinet este sa nu buna pentru baut, gatit sau spalat.Ambele institutii au sustinut ca ne vor raspunde dar niciuna nu a facut-o, pana la acest moment.In cursul dupa-amiezii, Ministerul Sanatatii ar urma sa dea publicitatii rezultatele unor analize care ar urma sa ii lamureasca pe bucuresteni cu privire la calitatea apei de la robinet.