Cum a intrat dosarul Robinetul otravit de la Bucuresti in monitorizarea Kremlinului

Miercuri, 30 ianuarie, in jurul pranzului. Mai multe redactii din Bucuresti primesc un mesaj atribuit Apa Nova, un raspuns pentru o Asociatie de proprietari, in care se spune ca nivelul de clor din apa a fost depasit.

Stirea, exact asa, adica fara o verificare si fara context, apare deja pe unele site-uri de stiri, atribuita fiind "publicului".

Incepe sa circule in social media, apar testimoniale: apa miroase ciudat, ceaiul facut cu apa de la robinet are un gust metalic

Apa Nova dezminte oficial, apa de la robinet este sigura, nu exista motive de ingrijorare.

Pana spre seara, situatia pare detensionata, apar chiar ironiile si zeflemeaua.

Noaptea, spre ora 22:00, Ministerul Sanatatii publica pe site o Avertizare pentru populatie.

Joi dimineata, isteria este asumata oficial de institutiile statului.

Gabriela Firea se asaza in prim-plan, dupa o stranie disparitie taman cand Bucurestii aveau nevoie de administrare, cere implicarea SRI si CSAT.

Cu seful NATO la Bucuresti, avertizat asadar, si el, sa nu se atinga de dus si sa verifice apa din care i s-a facut cafeaua, Romania ramasa fara comandant al Armatei intra pe monitorizarea Kremlinului.

Kremlinul, un meta-personaj in naratiune

Ziare.

com

In momentul in care presedintele a aflat, Serviciul Roman de Informatii fusese deja pus la curent, iar agentii incepusera una dintre cele mai mari investigatii secrete.In plus, compromiterea apei din Bucuresti s-a intamplat chiar in seara in care ministrii de Aparare din tarile Uniunii Europene s-au reunit in capitala Romaniei, tara care detine presedintia prin rotatie a Consiliului UE.Asa incepe anul electoral 2019 in Romania, cu un scrutin pentru Parlamentul European si altul prezidential: cu o testare a fricilor de baza ale romanilor, pe de o parte, si cu o cooptare a institutiilor publice intr-o campanie deDar ce este-ul? In primul rand, nu este o minciuna si nici o stire neadevarata publicata de vreun site sau altul, de aceea, traducerea cea mai potrivita ar fi aceea de informatie contrafacuta. Asta inseamna ca in structura unuiintra sfert-adevaruri mixate cu pseudo-realitati, cu scopul clar - asadar, intentionat - al unei manipulari colective.Daca aceasta informatie contrafacuta ar fi pur si simplu o minciuna neaosa, ar fi usor de recunoscut si mai ales repudiat.Cel mai adesea,-ul se adreseaza fricilor primare ale oamenilor, urilor si angoaselor irationale. Cum ar fi frica de boala si otravire. Iar fantanile otravite, pentru ca dusmanii sa bea apa si sa moara, reprezinta unul dintre stereotipurile bataliilor purtate de romani.Sa refacem traseul:Pe scurt, desi nu are date stiintifice privind concentratia de clor si alte substante din apa care ajunge in locuintele bucurestenilor, institutia recomanda evitarea consumului apei - ba chiar accentueaza ca ar putea inrautati starea celor bolnavi - si, mai mult, evitarea igienei facute cu apa de la robinet.Una dintre acestea, Ministerul Sanatatii, insista ca a spus adevarul nespunand o minciuna, iar alta, Primaria Capitalei, acuza ministerul, asadar Guvernul, de minciuna. Ambele institutii sunt, politic vorbind, in curtea PSD, aripi diferite.A functionat?Uneficient e acela in care sfert-adevarul este legitimat de institutii credibile, care stiu despre ce e vorba si care pot oricand cita specialisti care sa le sustina informatiile, pentru ca in miscarea imediat urmatoare acestea sa fie compromise. In acest fel, sentimentul de panica creat de intoxicarea apei este dublat de neincrederea in autoritatile care trebuie sa asigure siguranta oamenilor.Ceea ce s-a si petrecut la Bucuresti: Gabriela Firea a citat un raport, Ministerul Sanatatii un altul.Recursul la cetatean este ultima etapa a unuide succes. De vreme ce autoritatile sunt vulnerabile si impostoare, fiecare cetatean este chemat sa decida pentru viata lui. IarDar cine a fabricat toata aceasta naratiune a robinetului otravit? Cine a manipulat? Si cui i-ar putea servi asa o poveste ridicola, care la prima vedere sfideaza inteligenta, dar la a doua te face totusi sa folosesti apa imbuteliata pentru ceai?Aici raspunsul nu e atat de la indemana, dar putem trage cu ochiul la naratiunile care au fost puse la cale la Londra si care au pus cel mai puternic umar la Brexit: Turcia care va intra in UE si de aici Londra care se va umple de turci, de pilda. Sau in SUA, intr-o campanie care l-a adus pe Donald Trump la Casa Alba.Toate personajele din dosarul "Robinetul otravit" de la Bucuresti au fost atent selectionate, pentru ca sunt vulnerabile: Gabriela Firea, deposedata de puterea pe care i-o asigura Partidul, inainte de incercarea de a-l rasturna pe Liviu Dragnea; Sorina Pintea, prinsa deja in cazul "Gripa" fara vaccinuri in farmacie si cu multi morti; Apa Nova, dupa o campanie instrumentata de PSD de decredibilizarea a companiilor din Romania.Vulnerabilitatea acestora a fost in primul rand capacitatea de a se auto-manipula, corelata cu impostura. Pentru ca in primul rand ministrul Sanatatii s-a pus la adapost, la cea de-a doua invazie a martienilor.Alegerile care urmeaza in Romania, in primul rand cele europene, sunt esentiale atat la Bruxelles, cat si la Kremlin.