Seful Apple cere Facebook, Google si altora sa-si asume raspunderea pentru haosul creat pe Internet

Cook a atras atentia asupra scurgerilor de date, asupra violarii intimitatii si asupra ignorarii discursurilor de ura si stirilor false: "Pare o nebunie ca trebuie sa spuna cineva asa ceva, dar, daca ai construit o fabrica de haos, n-ai cum sa te feresti de responsabilitatea legata de acest haos".Potrivit jurnalistilor americani, acesta este cel mai recent discurs al lui Cook dintr-o intreaga serie in care si-a prezentat perspectiva asupra securitatii datelor "criticand Google, Facebook si alte companii informatice pentru abordarea pe care o au in ceea ce priveste datele utilizatorilor si intimitatea, fara sa numeasca respectivele companii"."Tehnologia nu schimba ceea ce suntem si amplifica tot ce suntem. Si ce e bun, si ce e rau. Problemele noastre, ca e vorba de tehnologie sau de politica, sunt probleme umane. De la Gradina din Eden pana azi, umanitatea ne-a facut probleme si tot ea ne-a scos la liman", a aratat Cook."Daca vom accepta ca normal faptul ca tot ce tine de viata noastra poate fi indosariat, vandut sau chiar sustras in eventualitatea unei brese informatice, atunci vom pierde mult mai mult decat date, ne pierdem libertatea de a fi umani.Ganditi-va ce e in joc: tot ce scrieti, tot ce spuneti, tot ce va starneste curiozitatea, fiecare gand sau achizitie impulsiva, intr-o lume fara intimitate informatica, chiar si atunci cand nu ai gresit nimic si doar gandesti diferit de ceilalti, incepi sa te cenzurezi. Nu in totalitate la inceput, doar putin cate putin: incepi sa risti mai putin, sa speri mai putin, sa iti imaginezi mai putin, sa indraznesti mai putin, sa creezi mai putin, sa incerci mai putin, sa vorbesti mai putin, sa gandesti mai putin", a spus seful Apple.Tim Cook este CEO al companiei Apple si este vazut drept cea mai importanta persoana din firma dupa moartea lui Steve Jobs, in 2011.