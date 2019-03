Apple renunta in mod surprinzator la incarcatorul wireless AirPower

Ziare.

Incarcatorul de forma unui pad avea rolul sa permita incarcarea concomitenta a trei produse Apple, cum ar fi iPhone, Apple Watch si castile AirPods.In timp ce incarcatoarele wireless s-au raspandit in industria gadget-urilor, incarcarea rapida a trei dispozitive in acelasi timp s-a dovedit a fi dificila. Comerciantul de mobila Ikea, de exemplu, vinde pad-uri de incarcare de 60 de dolari care pot incarca trei telefoane, dar lent, la o putere de 5W.Apple a anuntat intr-un comunicat ca a ajuns la concluzia ca incarcatorul AirPower "nu poate atinge standarde ridicate"."Ne cerem scuze clientilor care asteptau aceasta lansare. Continuam sa credem ca viitorul este wireless si suntem dedicati sa ducem mai departe experienta wireless", a declarat Dan Riccio, vicepresedinte al Hardware Engineering la Apple.Anuntul este unul rar pentru Apple, cunoscuta in industria electronicelor pentru pastrarea discretiei planurilor referitoare la produse pana la lansarea publica a acestora, in cadrul unor evenimente spectaculoase organizate in Silicon Valley. Anuntarea timpurie a AirPower, alaturi de castile AirPods cu incarcare wireless, a fost o indepartare de la aceasta traditie. Apple a lansat saptamana trecuta o noua versiune a castilor AirPods, ceea ce a amplificat speculatiile ca vor fi urmate in curand de incarcatorul wireless.Daring Fireball, un site care publica stiri referitoare la Apple, a relatat anterior ca inginerii Apple au probleme cu dispozitivele care se supraincalzesc pe incarcatorul AirPower.Apple a refuzat sa comenteze in plus fata de comunicatul publicat.