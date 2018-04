Uitati de iPhone X: Apple lanseaza in acest an un telefon mai ieftin, cu ecran mai mare

Ziare.

Mai multe surse - printre care Bloomberg, Wall Street Journal, Morgan Stanley si KGI Securities - au transmis ca Apple va prezenta in septembrie un smartphone la un pret cat de cat decent.Business Insider sustine ca ar putea costa intre 550 si 650 de dolari. Iata cele mai importante zvonuri despre acest telefon. iPhone -ul mai ieftin va fi unul dintre cele trei modele ce vor vedea lumina zilei in prima luna de toamna, pe langa o varianta updatata a lui iPhone X , precum si un smartphone cu ecran urias.- Acesta va fi si cel mai bine vandut, potrivit estimarilor KGI Securities. Asteptarile sunt ca modelul va reprezenta intre 65% si 75% din vanzarile inregistrate in urmatorul ciclu anual.- Zvonurile arata ca va fi dotat cu tehnilogia de recunoastere faciala si va avea un display edge-to-edge, ceea ce inseamna ca marginile aproape vor disparea.- Unul dintre motivele pentru care va fi mai ieftin ca iPhone X este ca ecranul va fi LCD, nu OLED. Aceasta din urma e mai scump de produs, dar foloseste mai putina energie si afiseaza culori mai vibrante.- Sursele din lantul de productie arata ca ecranul iPhone-ului ieftin va avea o diagonala de 6,1 inchi, deci va fi mai mare decat iPhone X si iPhone 8 Plus.- E posibil ca telefonul sa aiba doua SIM-uri, o functie pe care utilizatorii asiatici au cerut-o de mult timp.- De asemenea, modelul ieftin de iPhone va fi dotat cu cel mai nou procesor realizat de Apple, va avea o camera principala duala si una frontala performanta. Ramane de vazut, insa, la ce tehnologii va renunta Apple pentru a mentine pretul la un nivel mai scazut.- Cel mai probabil, lansarea va avea loc in septembrie.