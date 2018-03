Apple a lansat iOS 11.3: Iata ce noutati aduce si cum poti sa-l descarci

Ziare.

Potrivit Business Insider , noul update include functionalitati care imbunatatesc realitatea augmentata, Animoji (pentru cei care au iPhone X) si o versiune beta a iPhone Battery Health, care iti permite sa vezi informatii despre capacitatea si performanta bateriei.Apple a introdus aceasta caracteristica dupa ce s-a aflat ca incetineste intentionat capacitatea bateriilor telefoanelor mai vechi , astfel incat utilizatorii sa fie nevoiti sa isi cumpere un model mai nou de iPhone.Pentru a descarca update-ul, mergi la Setting (Configurari) > General > Software Update (Actualizari software).Iata cateva dintre noile functionalitati:- ARKit 1.5 le permite dezvoltatorilor sa puna obiecte digitale pe suprafete verticale, cum ar fi pereti sau usi, pe langa suprafetele orizontale unde puteau face deja acest lucru;- Adauga suport pentru a detecta si incorpora imagini precum postere sau tablouri in experiente AR;- Suporta o camera cu o rezolutie mai mare cand folosesti AR.- Afiseaza informatii despre capacitatea maxima a bateriei iPhone si capacitatea maxima de performanta;- Indica daca functia de gestionare a performantei care gestioneaza dinamic performanta maxima pentru a preveni opririle neasteptate este activata si include optiunea de dezactivare a acesteia;- Recomanda daca trebuie inlocuita batreria;- Mentine "starea de sanatate" a bateriilor atunci cand iPad-ul este pus la incarcat pentru perioade prelungite de timp, cum ar fi atunci cand este utilizat in magazine, sisteme de puncte de vanzare sau stocat in carucioare de incarcare.- Introduce patru noi Animoji doar pentru cei care au iPhone X: leu, urs, dragon si craniu.- Atunci cand o noua functionalitate iti cere sa folosesti date personale, vor aparea pe ecran o iconita si un link care detaliaza modul in care sunt folosite si protejate informatiile.- O noua experienta video ce include o sectiune de videoclipuri, inclusiv playlist-uri cu video;- Optiunea de a descoperi prieteni cu gusturi muzicale similare.- Adauga posibilitatea de a sorta comentariile clientilor de pe paginile de produse in functie de: cele mai utile, cele mai favorabile, cele mai critice sau cele mai recente.Safari- Ajuta la protejarea datelor, doar prin completare automata a username-ului si parolei, dupa selectarea intr-un camp dintr-o pagina web;- Completarea automata a numelor de utilizatori si a parolelor este acum disponibila in vizualizarile web din aplicatii;- Articolele distribuite din Mail in Safari sunt acum formatate in "reader mode" (mod citire) implicit;- Folderele din Favorite afiseaza iconite pentru bookmark-urile din ele.- Include doua noi modele de tastatura;- Permite revenirea la tastatura dupa dictare cu doar un touch;- Abordeaza problema autocorrect-ului care in loc sa corecteze cuvinte le sugereaza incorect;- Repara o problema aparuta pe iPad Pro care a impiedicat functionarea iPad Smart Keyboard dupa ce dispozitivul se conecta la WiFi;- Inversarea inteligenta adauga suport pentru imagini pe web si mesajele din Mail;- Imbunatateste schimbarea aplicatiilor pe iPad pentru utilizatorii VoiceOver si Switch Control;-Remediaza o problema in care evaluarea aplicatiilor nu era accesibila cu VoiceOver.- Remediaza o problema intampinata atunci cand utilizezi Live Listen care ar putea distorsiona redarea audio.- Aplicatia de podcast reda episoadele cu o singura apasare, iar butonul Detalii arata mai multe informatii despre fiecare episod;- Cautarea contactelor cu note lungi este mai rapida;- Imbunatateste performanta pentru functiile Handoff si Universal Clipboard cand ambele dispozitive sunt conectate la aceeasi retea WiFi;- Rezolva o problema care impiedica ecranul sa se aprinda atunci cand telefonul primea un apel;- Rezolva o problema aparuta la deschiderea paginilor web din aplicatia de mesaje;- Repara o problema care impiedica redeschiderea aplicatiei de Mail dupa vizualizarea unui atasament;- Rezolva o problema care cauza notificarile pentru Mail sa reapara pe ecranul de blocare dupa ce erau sterse;- Repara o problema care facea ca notificarile si ceasul sa dispara de pe ecranul de blocare;- Rezolva o problema cu actualizarea conditiilor meteorologice in aplicatia de Vreme;- Repara o problema cu redarea audio a aplicatiilor din fundal atunci cand telefonul este conectat la o masina.