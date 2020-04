Apple a lansat iPhone SE 2, telefonul de 399 de dolari, in timpul pandemiei: E o miscare isteata sau disperata?

Smartphone-ul companiei americane va fi pus in vanzare incepand cu 24 aprilie, iar precomenzile pot fi facute de pe 17 aprilie.

Saptamana trecuta, presedintele american Donald Trump a transmis ca SUA se vor redeschide dupa 30 de zile de izolare totala.

Pe de alta parte, China - una dintre cele mai importante piete pentru Apple si locul unde se afla multe fabrici ale producatorului - este in proces de redeschidere traptata.

Vanzarile Apple in timpul pandemiei

E si o farama de disperare in strategia celor de la Apple? Depinde cum privesti situatia

iPhone SE 2: Specificatii si pret

Sa ne uitam la cateva aspecte: CCN remarca faptul ca noul iPhone va intra pe o piata in care smartphone-urile vor fi in coada listei de cumparaturi, in contextul somajului ridicat, repornirii incete a economiei si limitarii cheltuielilor la lucrurile esentiale.Dar Apple pare ca a inteles acest lucru si nu a lansat un telefon scump, de peste 1.000 de dolari, ci unul din gama medie, care costa 399 de dolari. La prima vedere, pare o miscare isteata: dispozitivul nu face o gaura substantiala in buget si aduce mai multi utilizatori in ecosistemul sau. Lansarea iPhone SE 2 vine la doua luni dupa ce CEO-ul Apple, Tim Cook, a transmis ca raspandirea virusului in China va influenta intr-un mod negativ atat cererea, cat si oferta.El nu a mentionat care ar fi amplitudinea loviturii financiare, insa a explicat ca nu va atinge tinta de venit preconizata pentru al doilea trimestru din 2020, de 63 de miliarde de dolari. Apple obtine 55% din venituri din vanzarile de iPhone-uri; in plus, exista destul de multe blocaje in lantul de aprovizionare, asa ca impactul va fi semnificativ.Reamintim ca lansarea initiala a SE 2 (numele vehiculat inainte in presa era iPhone 9) era in martie, insa a fost amanata pentru aprilie, ceea ce sugereaza ca lucrurile in China incep sa se stabilizeze si ca productia revine cat de cat la normal.Presiune exista, evident. Pe de o parte, concurenta acerba cu producatorii de telefoane cu Android (care ofera functii premium la preturi mai mici). Pe de alta parte, pandemia care franeaza consumul si productia (o problema cu care se confrunta toti marii jucatori). Prin urmare, miscarea facuta de Apple este si strategica, si (putin) disperata.Insa este posibil sa dea roade pe termen lung. Potrivit CCN, chiar daca vanzarile vor primi o lovitura in urmatorul trimestru, Apple ar putea reusi sa aduca mai multi utilizatori in ecosistemul sau.Si chiar daca cumpara telefoane mai ieftine, compania le va putea vinde mai usor alte servicii precum Apple TV Plus sau Apple Pay. De exemplu, cei care cumpara SE 2 primesc un abonament gratuit timp de un an la serviciul de televiziune. Deci chiar daca nu vor castiga prea mult din vanzarea de telefoane mai ieftine, ar putea face bani pe alte parti.iPhone SE 2 (sau iPhone SE 2020) este a doua generatie a smartphone-ului din gama de mijloc produs de Apple. In SUA, pretul porneste de la 399 de dolari, pentru modelul de baza cu memorie interna de 64GB (si creste pentru cel de 128GB, respectiv 256GB).Din punct de vedere al designului, telefonul seamana foarte mult cu iPhone 8 si cu iPhone 7, remarca TechRadar . Ecranul Retina HD Display are o diagonala de 4,7 inci si o rezolutie de 1.334 x 750 de pixeli. Da, nu se compara cu modelele premium de iPhone, dar este totusi foarte competitiv in randul telefoanelor din gama de mijloc.Beneficiaza de tehnologia TruTone, care adapteaza automat luminozitatea ecranului la conditiile din jur, dar si de Haptic Touch, care deschide un meniu separat atunci cand display-ul e apasat prelung.Avand in vedere ca design-ul e imprumutat de la iPhone 8, telefonul are un buton de Home cu senzor de amprenta Touch ID in partea de jos a ecranului (din pacate, nu beneficiaza de tehnologia de deblocare prin recunoastere faciala Face ID cu care sunt dotate iPhone-urile mai scumpe).In plus, display-ul nu este edge-to-edge, ceea ce inseamna ca nu ocupa intreaga portiune a partii frontale a telefonului. Astfel, exista spatii rezervate pentru butonul de Home, in partea de jos, dar si pentru camera foto, in partea de sus.Telefonul are certificarea IP67 pentru apa si praf - asta inseamna ca rezista daca e stropit si daca mergi prin ploaie cu el.Optiunile de culoare sunt negru, alb si rosu, nu exista port pentru casti, asa ca va trebuie sa-ti iei un adaptor pentru ele.Daca la capitolul design seamana foarte mult cu iPhone 8, in interior are multe componente regasite la iPhone 11, cum ar fi: procesorul A13 Bionic, baterie care rezista 12 ore si reincarcare wireless.Telefonul are instalat sistemul de operare iOS 13, cel mai recent de la Apple, asa ca vei avea parte de cele mai noi functii pe partea de software.Pe partea de fotografie, revenim la iPhone 8: camera principala are o rezolutie de 12 MP, cu un zoom digital de 5x si o deschidere a diafragmei f/1.8, ceea ce inseamna ca pozele vor fi decente chiar si in conditii de luminozitate scazuta, iar cea frontala are 7 MP. De asemenea, poate sa filmeze clipuri la rezolutie 4K si 60 de cadre pe secunda.Dimensiunile iPhone SE 2 sunt 138,4 x 67,3 x 7,3 mm. Telefonul cantareste 148 de grame.La prima vedere, fara testele "pe viu", Apple pare ca a reusit sa realizeze un telefon din gama medie care sa devina o optiune viabila pentru cei care nu vor sa cheltuiasca nici prea mult, nici prea putin pe un smartphone.