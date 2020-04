Apple a prezentat noul iPhone SE de buget redus

Ziare.

Noul model lansat de Appel seamana la aspect cu iPhone 7 sau 8, are un ecran de 4.7 inci Retina HD si un senzor de amprenta. Nu beneficiaza insa de recunoastere faciala.Pretul anuntat de Apple pentru SUA este de la 399 de dolari, ceea ce inseamna ca in Romania va ajunge la un pret de pornire de aproximativ 500 de dolari.Noul iPhone SE beneficiaza de acelasi procesor ca si cel mai bun model iPhone 11 Pro, dar sufera la capitolul camera.Astfel, are o singura camera wide de 12 MP cu un zoom digital de 5x. Camera frontala este de 7MP.In plus, din cauza display-ului, clipurile vor putea fi vizionate la o calitate de cel mult 720p. Totusi, este cel mai puternic telefon cu ecran mic din piata.Cei de la Apple au anuntat ca se asteapta sa vanda intre 20 si 25 de milioane de unitati.Dimensiunile modelului sunt 138.4 x 67.3 x 7.3 mm, iar greutatea este de 148 de grame.Modelul va fi scos la vanzare pe 24 aprilie.C.S.