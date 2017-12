Apple e adusa in fata instantei de utilizatorii de iPhone-uri mai vechi, incetinite voit de gigantul IT

Ziare.

Este posibil ca acestea sa se transforme in actiuni colective in instanta, transmite Reuters Drept urmare, daca Apple va fi gasita vinovata, milioane de utilizatori ar putea fi despagubiti.Compania nu a facut comentarii pe aceasta tema.Reamintim ca gigantul IT a recunoscut de curand ca incetineste modelele mai vechi de iPhone (6, 6S, SE, 7) , dar nu pentru a obliga utilizatorii sa le achizitioneze pe cele noi, cum am putea fi tentati sa credem, ci pentru a proteja bateriile, ca sa se evite riscul ca telefoanele sa se inchida brusc. Cel putin asa sustin reprezentantii Apple.Insa clientii care au cheltuit sute de dolari pe iPhone-uri sunt nemultumiti de faptul ca nu au fost informati in legatura cu aceasta practica. Cei care au dat in judecata compania sustin ca incetinirile le-au cauzat "pagube economice si de alta natura".C.P.