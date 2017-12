Apple incetineste voit iPhone-urile mai vechi. Ce pot face utilizatorii

Trucuri pentru a mari viteza de functionare a iPhone-ului

Cum protejezi bateria

Ziare.

com

Intr-adevar, telefoanele mai vechi functioneaza mai greu ca urmare a unor actualizari ale sistemului de operare, spun reprezentantii Apple, insa acestia sustin ca nu este vorba de o strategie pentru a-si creste vanzarile, ci este o metoda de a proteja bateriile vechi, pentru ca telefoanele sa nu se inchida brusc, scrie CNN In urma cu un an, unii utilizatori au semnalat faptul ca telefoanele se inchideau brusc, desi bateria era departe de a se descarca, iar Apple a lansat o actualizare care incetineste dispozitivele atunci cand bateria este foarte solicitata, prevenind astfel de situatii.Insa clientii care au cheltuit sute de dolari pe iPhone-uri sunt nemultumiti de faptul ca nu au fost informati in legatura cu aceasta practica. Mai multi oameni chiar au dat in judecata compania, unii dintre ei sustinand ca aceste incetiniri le-au cauzat "pagube economice si de alta natura".CNN vine in ajutorul celor care detin un iPhone si vor sa stie ce pot face daca au fost afectati.Potrivit Apple, actualizarea in cauza afecteaza doar anumite modele, fiind introdusa anul trecut pe modelele iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S Plus si iPhone SE. De asemenea, Apple a inclus aceasta modificare in versiunea de iOS 11.2 pentru iPhone 7 si iPhone 7 Plus.In cazul modelelor mai vechi decat cele mentionate mai sus, motivele pentru care telefoanele sunt prea lente tin probabil de uzura obisnuita sau de o memorie prea plina.Jurnalistii CNN recomanda folosirea celei mai recente versiuni de iOS si actualizarea tuturor aplicatiilor, masuri care vor contribui si la sporirea securitatii.De asemenea, chiar daca memoria telefonului nu este inca plina, poate fi eliberata o parte din spatiul de stocare. Utilizatorii gasesc o lista cu recomandari in acest sens la Configurari > General > Stocare.Poate ajuta si dezactivarea functiilor care nu sunt esentiale, precum functia care permite unor aplicatii sa faca reimprospatare in fundal.Daca problemele sunt cauzate de bateria veche, utilizatorii nu trebuie neaparat sa cumpere alt telefon, ci doar o baterie noua.Smartphone-urile folosesc baterii litiu-ion, care se degradeaza in timp si sunt sensibile la temperaturi extreme.Durata de viata a unei baterii poate fi insa prelungita daca este ingrijita corespunzator. O masura importanta este evitarea expunerii telefonului la temperaturi prea scazute sau prea ridicate. De asemenea, in timpul incarcarii ar trebui evitate husele sau carcasele care opresc caldura.