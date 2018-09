Apple isi deschide propria firma in Romania

Ziare.

Compania recent infiintata este controlata direct prin intermediul subsidiarei din Irlanda, centrul afacerilor europene pentru Apple, scrie Ziarul Financiar. Astfel, gigantul american se va implica direct in razboiul de pe piata locala cu rivali precum Samsung, Huawei, Lenovo si HP.Apple obtine 25% din cat cheltuie romanii intr-un an pe telefoane si 6% din cat aloca achizitiei de computere, vanzarile fiind facute prin intermediul distribuitorilor autorizati. Mai exact, americanii vand intr-un an in Romania peste 300.000 de iPhone-uri. Cotatia actiunilor Apple Inc. a urcat valoarea companiei la peste un trilion de dolari la data de 2 august, pe baza tranzactionarii in New York si a datelor privind numarul de actiuni pe care compania le dezvaluise, anterior, intr-o declaratie catre autoritatea de reglementare.Doar PetroChina Co a mai depasit pragul de 1 trilion de dolari, la sfarsitul anului 2007, dar a scazut rapid, pe masura ce preturile petrolului s-au prabusit, afectate de criza financiara, noteaza Bloomberg.Pe 12 septembrie, Apple a prezentat noi modele de iPhone si un ceas inteligent Tim Cook, directorul general Apple, si Philip W. Schiller, vicepresedintele Apple responsabil de Marketing, au prezentat, in cadrul unui eveniment desfasurat in complexul "Steve Jobs" din Cupertino, noul model iPhone XS, cu doua tipuri de ecran, de 5,8, respectiv 6,5 inch (iPhone XS Max).XS Max este cel mai mare model de iPhone de pana acum. Ambele smartphone-uri vor avea ecrane OLED de rezolutie inalta si vor fi rezistente la lichide. Un alt model - iPhone Xr - va avea un ecran de 6,1 inch cu tehnologie LCD. De asemenea, a fost prezentat noul ceas inteligent "Apple Watch Series 4".