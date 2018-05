Apple iti da 50 de dolari daca ti-ai cumparat baterie pentru iPhone in 2017

Ziare.

Dupa ce a recunoscut ca incetineste intentionat iPhone-urile vechi pentru ca oamenii sa cumpere modele mai noi, Apple a decis sa ofere reduceri celor care vor sa isi inlocuiasca bateria, dar nu mai au garantia valabila.Reducerile sunt cuprinse intre 30 si 50 de dolari in functie de modelul de iPhone, scrie Endgadget Insa, pentru cei care si-au cumparat singuri baterie, in cursul anului trecut, pentru iPhone 6 sau modelele mai noi, Apple ofera un credit de 50 de dolari.Totusi, bateria trebuie sa fi fost cumparata de la un magazin autorizat - fie un magazin Apple, un centru de reparatii Apple sau alt furnizor autorizat de servicii.Clientii care sunt eligibili pentru o rambursare vor primi un e-mail de la Apple in perioada 23 mai - 27 iulie.Inlocuirea bateriilor achizitionate pentru telefoanele in garantie nu se califica pentru aceasta rambursare.