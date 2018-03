Apple le pregateste fanilor o surpriza pentru 2020

Ziare.

Compania din Cupertino ar lucra cu partenerii sai din Asia la un iPhone pliabil, care ar urma sa ajunga pe piata in urmatorii doi ani, spun analistii de la Bank of America Merrill Lynch. Apple se alatura astfel unor producatori ca Samsung si Microsoft , care au facut deja primii pasi in dezvoltarea acestei tehnologii."Cercetarile noastre sugereaza ca Apple lucreaza cu furnizorii sai la un telefon pliabil, care poate functiona si ca tableta , care urmeaza sa fie lansat in 2020", a notat analistul Wamsi Mohan intr-un raport redactat in urma unor intrevederi cu mai multi furnizori Apple din Asia, conform CNBC Mohan mai precizeaza ca nu se asteapta la schimbari importante in ceea ce priveste iPhone-urile care urmeaza sa fie lansate in acest an.Presa de profil sfatuieste ca astfel de anunturi din partea analistilor sa fie privite cu o doza de scepticism, insa nu ar fi prima oara cand ne intalnim cu aceste zvonuri. O publicatie coreeana lansa in luna octombrie a anului trecut speculatii potrivit carora Apple lucreaza cu LG, care a prezentat inca de acum cativa ani un ecran care se indoaie , la un astfel de produs. De asemenea, Apple a depus de-a lungul anilor mai multe cereri de brevet pentru ecrane pliabile.Specialistii din domeniu anticipeaza ca dispozitivele pliabile vor reprezenta urmatoarea mare schimbare in industria smartphone -urilor.Companii precum Lenovo si Samsung au prezentat deja concepte de dispozitive cu ecrane pliabile, iar altele au depus cereri de brevet pentru aceasta tehnologie Samsung ar putea fi prima companie care sa lanseze un smartphone pliabil pentru publicul larg, conform presei internationale. Producatorul sud-coreean lucreaza la aceasta idee inca din 2011, cand a prezentat si un prototip.Vedem in imagini un dispozitiv rudimentar, insa functional, care a ramas intact dupa 100.000 de plieri si a inregistrat o scadere de luminozitate de doar 6% in centru, unde se indoaie ecranul.Compania a facut de atunci progrese importante in dezvoltarea tehnologiei si cele mai recente zvonuri indica faptul ca primul sau telefon pliabil, numit Galaxy X, ar putea fi lansat oficial la inceputul anului viitor.C.S.